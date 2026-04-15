Barcelona perdió 3-0 ante Boca Juniors y se complica en la Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Sin puntos, sin goles anotados y en el fondo del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Así quedó Barcelona SC tras caer 3-0 en su visita a Boca Juniors por la segunda fecha del torneo continental, un resultado que lo deja comprometido en la lucha por avanzar a los octavos de final.

El Ídolo del Astillero no logró repetir el rendimiento que mostró en la fase de repechaje, donde superó con autoridad a Argentinos Juniors y Botafogo. Aquella versión dominante parece lejana, ya que ahora el equipo evidencia dificultades para generar juego ofensivo y sostener la presión rival.

Desde el planteamiento inicial, el técnico César Farías apostó por un esquema conservador con línea de cinco defensores y tres volantes, priorizando el orden defensivo sobre la propuesta ofensiva.

La zaga conformada por Bryan Carabalí, Alex Rangel, Cristian Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla, junto al mediocampo de Jhonny Quiñónez, Sergio Lugo y Jefferson Intriago, provocó que el equipo se replegara en su propio campo.

Este planteamiento obligó a los delanteros Luis Cano y Darío Benedetto a retroceder constantemente para colaborar en la marca, alejándose del arco rival y facilitando la labor defensiva de Boca Juniors, especialmente en la contención liderada por Leandro Paredes.

El Xeneize aprovechó la cesión del balón y apostó por centros altos al área rival. La presión dio resultado al minuto 39, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza tras un centro de Lautaro Blanco, superando en el salto a Luca Sosa.

El arquero José Contreras, quien tuvo una destacada participación a pesar de recibir tres goles, alcanzó a rozar el balón, pero no pudo evitar la caída de su arco.

En la segunda mitad, el trámite no cambió significativamente. Barcelona mantuvo su bloque bajo incluso en desventaja, lo que permitió que Boca Juniors continuara generando peligro.

Recién al minuto 70, Farías intentó modificar el panorama con el ingreso del delantero Miguel Parrales, adelantando líneas.

Sin embargo, los espacios que dejó la visita fueron aprovechados por Boca Juniors, que amplió la ventaja al minuto 81 con un nuevo cabezazo, esta vez de Santiago Ascacíbar, y al 90+3’ con un tanto de Ander Herrera, sellando el 3-0 definitivo en La Bombonera.

José Contreras, la figura destacada



A pesar del resultado, la actuación de José Contreras evitó una derrota más abultada, siendo una de las figuras del equipo ecuatoriano.

Con este panorama, el Ídolo del Astillero queda último en el Grupo D, mientras que Boca Juniors lidera con puntaje perfecto. La reacción deberá ser inmediata si el conjunto amarillo aspira a mantenerse con vida en la Copa Libertadores 2026.