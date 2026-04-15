Entre el anonimato y la internacionalización: ecuatorianas que conquistan Wattpad en la era digital

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La escritora Jam Walker ha creado una comunidad en Wattpad desde Ecuador sin revelar su identidad.

Kristel Ralston y Gabriela Arias han logrado la proyección internacional

Según un informe de Wattpad, el 67 % de jóvenes lee en digital mientras el 80 % busca historias en plataformas.

Existen historias que inicialmente no son publicadas en editoriales ni pasan por las manos de un corrector de estilo. Nacen desde una habitación, donde autoras escriben sin contactos en la industria y publican capítulo a capítulo con lectores que comentan en tiempo real y esperan ansiosos la siguiente actualización del libro.

En Ecuador, ese punto de partida en plataformas digitales como Wattpad se ha convertido en el inicio de una nueva generación de escritoras que está transformando la forma de consumir la literatura.

Más que una aplicación, Wattpad funciona como una red social de lectura y escritura. Con cerca de 90 millones de usuarios activos mensuales y una audiencia compuesta mayoritariamente por jóvenes de la Generación Z, la plataforma ha cambiado los hábitos de consumo de historias.

Según un informe de la conocida aplicación naranja, actualmente leer desde el celular es una práctica habitual ya que el 67 % de los jóvenes afirma hacerlo, en contraste con generaciones anteriores que aún prefieren el formato físico.

Este cambio no es solo de formato, sino también de audiencia. El informe detalla que la Generación Z busca historias diversas, cercanas y representativas. De hecho, más del 80 % de los jóvenes lectores recurre a plataformas digitales para encontrar narrativas que no siempre están disponibles en las librerías tradicionales.

En ese contexto, Wattpad no solo democratiza la escritura, sino que también redefine quién puede contar historias y cómo estas llegan a su audiencia.

Dentro de este escenario global, varias escritoras ecuatorianas han logrado posicionarse, demostrando que el talento local puede trascender el entorno digital.

Kristel Ralston: del primer capítulo a la proyección internacional

La autora lanzó su primera novela en 2013, actualmente tiene más de 40 obras traducidas en distintos idiomas. Cortesía

Considerada una de las voces más importantes de la novela romántica contemporánea en español, la ecuatoriana Kristel Ralston inició en entre 2012 y 2013 su camino en Wattpad. Para ella, la plataforma le ayudó a terminar un aspecto clave en el ecosistema literario, la validación inmediata de los lectores.

Publicar sus historias le permitió medir el impacto de su narrativa y confirmar que su estilo conectaba con una comunidad activa. “Obtuve algo interesante, saber que lo que yo escribía generaba bastante interacción e interés”, recuerda la escritora sobre dicha etapa inicial.

Ese contacto directo con los lectores no solo validó su trabajo, sino que también marcó el punto de partida de su evolución como autora. La retroalimentación constante le permitió identificar qué elementos emocionaban, qué personajes tenían acogida y cómo construir tramas capaces de sostener el interés capítulo a capítulo.

Aunque actualmente ya no publica en la plataforma, su paso por Wattpad fue determinante. Más que un espacio de permanencia, representó una etapa formativa en la que consolidó su voz narrativa y entendió el comportamiento de su público.

Su formación como periodista y su posterior especialización en Relaciones Públicas en Europa marcaron también su manera de entender la escritura como un ejercicio de comunicación. Sin embargo, fue la respuesta emocional de sus lectoras lo que terminó de definir su camino.

Con más de cuarenta novelas publicadas, sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas y forman parte de sellos editoriales reconocidos como Grupo Editorial Planeta y HarperCollins Ibérica. Títulos como Un orgullo tonto o Un capricho del destino marcaron sus inicios y evidenciaron su capacidad para conectar con miles de lectoras, incluso desde etapas tempranas.

Su crecimiento no estuvo marcado por estructuras tradicionales ni apoyos institucionales afirma, dejando claro que su trayectoria ha sido resultado de autogestión, disciplina y una convicción firme en su propuesta literaria. Para ella, el desarrollo de un escritor depende más de la constancia y la resiliencia que del contexto.

Sobre el papel de Wattpad frente a la industria editorial tradicional, Ralston define que se trata de dos mundos distintos. Mientras la plataforma permite publicar sin filtros y experimentar con libertad, las editoriales ofrecen un proceso de validación profesional que fortalece la reputación del autor y abre nuevas oportunidades.

Gabriela Arias, la primera ecuatoriana en ganar un Watty

Gabriela Arias ganó los premios Watty 2016Cortesía

El caso de la quiteña Gabriela Arias evidencia tanto el potencial de Wattpad como las limitaciones del entorno editorial ecuatoriano. Inició en la plataforma en 2015 con El circo de Ashton, una novela juvenil de corte paranormal que alcanzó cerca de un millón de lecturas sin promoción en poco tiempo. Ese crecimiento orgánico no solo validó su historia, sino que le permitió conectar con lectores de distintos países.

Sin embargo, al buscar oportunidades en Ecuador, para la publicación física de su obra, se encontró con un panorama totalmente distinto. Tenía 17 años cuando decidió buscar apoyo mediante la feria de libro en Quito, pero no obtuvo respuesta de las grandes ni pequeñas editoriales.

“Percibí un ecosistema editorial poco abierto a nuevas voces, especialmente en literatura juvenil”, señala la escritora quien también es diseñadora gráfica.

Ante la falta de oportunidades, decidió buscar opciones fuera del país. El resultado fue inmediato, tras enviar su manuscrito a una editorial en España, recibió una respuesta positiva en cuestión de horas. Su obra fue publicada a nivel internacional por Nova Casa Editorial, marcando un antes y un después en su carrera.

El reconocimiento dentro del ecosistema digital también llegó a través de los Premios Watty, el concurso anual que premia a las historias más creativas y populares de la comunidad global, donde se consolidó como una de las autoras ecuatorianas destacadas de la plataforma.

En 2024, decidió reescribir su primera obra y relanzarla en Wattpad bajo el título La sombra de los caídos, una versión renovada que refleja su crecimiento como autora y su adaptación a un entorno donde las historias también se transforman con el tiempo.

Para Arias, estos logros funcionan como una validación y carta de presentación, pero no garantizan el éxito por sí solos.“Actualmente influyen mucho más las métricas concretas como lecturas, interacción y comunidad”, afirma.

En ese contexto, su formación como diseñadora gráfica ha sido clave. “Los libros son el punto donde se conectan mis dos mundos: la escritura y el diseño”, explica. Esa mirada visual influye directamente en la construcción de sus historias, desde la creación de atmósferas hasta la manera en que se perciben las escenas.

También le permite entender la experiencia del lector más allá del texto, cómo se presenta una obra, cómo se comunica y cómo logra conectar emocionalmente.

Además, en un entorno donde la visibilidad orgánica ya no es la misma, el diseño se convierte en una herramienta estratégica. Las redes sociales, explica, son hoy fundamentales para construir una audiencia propia, lo que obliga a los autores a cuidar no solo lo que escriben, sino también cómo lo muestran.

Esta transformación también impacta en los hábitos de lectura. Arias señala que la inmediatez ha cambiado la relación de los lectores con las historias: hoy son más exigentes y tienen más opciones, lo que hace más difícil captar y mantener su atención. “Con un solo toque pueden cambiar de lectura si algo no los atrapa de inmediato”, enfatiza.

Jam Walker: el éxito desde el anonimato

¿En clases no? y Dozvert son dos de las obras más reconocidas de Jam WalkerWattpad

En un entorno donde la visibilidad suele ser clave, la escritora y economista ecuatoriana Jam Walker ha construido una comunidad de más de 80 mil seguidores desde el anonimato. Su caso rompe con la lógica tradicional de la marca personal y plantea una pregunta distinta: ¿es posible conectar sin mostrarse?

Actualmente es importante la marca personal, pero usted ha optado por no revelar su identidad ¿Qué significa para usted escribir desde el anonimato y qué la motivó a tomar esa decisión?

Cuando publiqué mi primer libro, mi único deseo era contar una historia. En el anonimato encontré un refugio donde podía sentirme cómoda y, con el tiempo, no solo me acostumbré a él, sino que entendí que forma parte de quién soy: se ajusta a mi naturaleza introvertida y refleja mi manera más genuina de expresarme.

Me brinda una libertad especial para arriesgarme y explorar, sin reservas, las palabras y las emociones. Siento que los lectores perciben esa libertad, la respetan y han abrazado esta forma en la que decidí compartir mis libros. Y eso, para mí, lo hace aún más valioso y significativo.



¿Qué representa Wattpad en su trayectoria ? Wattpad fue un inicio maravilloso en mi trayectoria. Me permitió conectar con los lectores de una manera que jamás imaginé, y esa cercanía ha sido una de las experiencias más valiosas que he vivido como escritora. Los lectores de Wattpad siempre tendrán un espacio muy especial en mi corazón; amo la forma en que pueden ser parte del proceso desde los borradores del libro, acompañando cada una de mis historias mientras cobran vida.

La plataforma ha sido una puerta hacia el mundo editorial. Me ha brindado oportunidades para llevar mis historias más lejos. Por eso, no lo veo como una cosa o la otra, sino como ambas. Me encantaría seguir creciendo en la industria editorial y publicar mis libros en formato físico, sin dejar de compartir mis historias en Wattpad, porque esa conexión directa y genuina con los lectores es algo que realmente valoro y quiero conservar.



¿Cómo ha logrado generar un vínculo con sus lectores y qué papel juega esa interacción en el desarrollo de sus historias desde el anonimato?

A través de la constancia, la comunicación directa y el amor por los libros. Esa cercanía, incluso desde el anonimato, me ha permitido conectar de manera genuina con mis lectores.

La interacción no condiciona lo que escribo, pero sí me acerca a ellos: a la forma en que interpretan mis historias y a la sensibilidad con la que perciben incluso los detalles más mínimos. En ese intercambio, tanto mis historias como yo encontramos nuevas formas de crecer.



¿Cómo cree que este tipo de plataformas como Wattpad están cambiando la relación de las nuevas generaciones con la lectura y la escritura?

Han tenido un impacto positivo en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con la lectura y la escritura, transformándolas en experiencias más participativas y accesibles. Plataformas como Wattpad no solo impulsan la creatividad, sino que también fortalecen el vínculo entre historias, lectores y autores, fomentando una comunidad activa y colaborativa en torno a la literatura. Además, amplían significativamente las oportunidades tanto para descubrir nuevas narrativas como para crear y compartir las propias.



Casos como los de Mercedes Ron y Ariana Godoy muestran que una historia nacida en Wattpad puede llegar al cine o al streaming ¿Se imagina una adaptación audiovisual de sus obras? ¿Cómo la visualiza y que historia suya considera que tendría dicho potencial?

Sí, claro que lo imagino. Me resulta difícil escoger solo una, porque en todas hay escenas que me encantaría ver adaptadas a la pantalla. Sin embargo, por nostalgia, elegiría ¿En clases no?, ya que fue el primer libro que escribí y publiqué en Wattpad en 2016, y con el que, a lo largo de los años, he visto a muchos lectores ilusionarse con esa posibilidad. Por otro lado, por su potencial audiovisual, elegiría Dozvert, una de mis obras más recientes, que considero especialmente adecuada para este formato.



¿Qué pueden esperar sus lectores de su trabajo en 2026? ¿Tiene nuevos proyectos o historias en desarrollo dentro de Wattpad ?

Tengo varios proyectos en desarrollo que me entusiasman y espero que vean la luz muy pronto. Confío en que 2026 sea un año de nuevas historias, tanto en Wattpad como en otras plataformas, ampliando así los espacios en los que puedo conectar con mi comunidad.



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