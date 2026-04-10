Rafaela Valarezo se presenta con su proyecto Ravia en El Carpazo 2026

Publicado por Marco Martinez Creado: Actualizado:

El festival El Carpazo 2026 en Quito, este 11 de abril, se presentó como la oportunidad perfecta para que la quiteña Rafaela Valarezo presente Torera, el primer EP de su proyecto Ravia, lanzado hace un par de semanas. Tan solo el abreboca de su primer larga duración, que prevé publicar este mismo año.

Rafaela además está trabajando en otro proyecto: un disco en colaboración con Amantina, del artista colombiano Daniel Sorzano. Así que este 2026 pinta bien para un espíritu inquieto y creativo como el suyo, que de manera natural se siente atraído a otras formas de arte como el dibujo, el collage, la danza y la escritura.

Conversamos con ella para que nos ponga al día con los detalles de estos dos nuevos lanzamientos.

Leí que los tres temas del EP Torera datan de un proyecto de disco de hace cinco o seis años, que originalmente tenía nueve canciones.

Empecé a componer canciones en la pandemia. Hice un disco, pero claro, después sentí que me sobrepasó, que no tenía toda la experiencia en producción. Como que tenía muy poca confianza en mi voz y en las letras de las otras canciones que quedaron fuera.

¿Cómo fue el proceso que vivieron las canciones en estos años?

Durante ese tiempo igual grabé el disco. Después empecé a trabajar más en Ableton, que es el programa de audio digital que utilizo ahora, porque ese primer disco tenía composiciones como de piano y voz. Pero ya después de eso me puse a producir, que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo.

Asumo que fue una etapa de revisión, autocrítica y afianzamiento de la identidad de Ravia.

Ahora que miro para atrás digo ‘¡wow!’. Realmente puedo ver mis aprendizajes en cuanto a producción musical, en composición, la evolución de mi gusto musical, de cómo escribo.

El EP es el adelanto de un álbum que verá la luz también en 2026.

El disco que estoy haciendo no era mi plan inicial de este año. Pero apliqué al premio de Sayce (Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador) con canciones nuevas y me lo gané. La mitad del disco que va a salir tiene composiciones nuevitas de los últimos seis meses.

A la par mantiene el dúo Pinxame, junto a Jabiera Guerra. ¿Qué diferencias tiene con respecto a Ravia?

Cada proyecto es un universo diferente. Siento que también, cronológicamente han sucedido como cada uno en su momento, como una necesidad creativa de cada momento.

¿Qué siente que le da Ravia que quizás no puede expresar con Pinxame?

Con Ravia siento que ya pasó la presión que viví en Pinxmae de demostrarme a mí misma que puedo producir. También empecé a explorar con más lenguajes. En Pinxame yo estaba justo en un momento como de querer explorar mucho la producción y componer mucho. Con la Jabi se generó una conexión tan linda que permitió soltar esa vulnerabilidad y sentir confianza de compartir con alguien más el crear música.

Aparte de que al ser Ravia su proyecto, tiene más libertad de decisión.

Siento mucha independencia, sí; pero dentro de todo también he pedido ayuda. Este disco me ha permitido que mucha gente permee la música con ideas, sugerencias sobre detallitos. Reconocí que no lo tengo que hacer solita tampoco.

También en la danza, el dibujo y el collage



La danza es otro universo que también ha atraído la atención de Rafaela. “Siento que no tengo como mucha experiencia, pero siempre ha habido una curiosidad por ese lado. En la universidad tomé un par de clases de danza y de hecho hice como un ‘minor’ (programa académico opcional) y también tomé varias clases de teatro”.

Marcela Correa, que fue su profesora de danza, la invitó a participar en un grupo llamado Talvez. “Y musicalicé la obra Medeas de Gabriela Ponce, que era una producción súper multidisciplinaria. Así que me tocó trabajar de cerca con la guionista, las bailarinas, las actrices. Por eso siento que he tenido como un acercamiento bonito desde ese lado”.

De la misma manera, la atraen la ilustración y sobre todo el collage, “que tiene esta cosa como visual de los recortes, medio caótica, que siento que me estimula mucho, porque soy una persona como desordenada. Y también collages con palabras, que me empezaron a desbloquear muchísimo también la escritura”.

La artista quiteña presentará en El Carpazo 2026 temas de su proyecto Ravia y del disco que está trabajando con Daniel Sorzano, de Amantina.Martín Pesantes

Su disco en colaboración con Amantina

En febrero se publicó la canción Honey, el primer adelanto del álbum que Rafaela está grabando a la par con Amantina, el proyecto del colombiano Daniel Sorzano.

“Ese fue uno de los primeros temas que hicimos juntos. Tenemos otro que se llama Muñecas Voodoo y que voy a tocar en El Carpazo”, explica Rafaela.

Sobre la afinidad con Sorzano, comenta: “Es lindo el discurso que hemos encontrado juntos. Siento que hay algo especial en habernos hecho amigos tan rápido y poder compartir tanta intimidad y tantas historias y traumas. Y más aún desde la música, lo cual es poderoso”. Y agrega: “Estoy muy emocionada con ese disco. En El Carpazo me lo voy a llevar a Amantina y tocaremos algunos temas del disco”.

Ella siente que trabajar con Sorzano ha enriquecido su visión como compositora, pues la ha llevado a jugar con sonidos más pop, algo que no ha intentado con Pinxame, por ejemplo.

“Con la Jabi (en Pinxame) siento que cada una respeta mucho las ideas de la otra y como que no interferimos mucho. En cambio, Amantina sí me ha dicho muchas veces que intente esta cosa o de formas diferente, y si no le gusta una canción me lo dice. Por eso ha sido muy bueno trabajar con él”.

El Carpazo 2026

El Carpazo 2026 se llevará a cabo en el Club La Campiña, este sábado 11 de abril.

El cartel incluye a Crudo Means Raw de Colombia, además de Mel Mourelle, San Pedro Bonfim, Melissa Santamaría, Tanque, Jatun Mama, La Maquina Camaleón, Swing Original Monks, Funkee Bom, Flix Pussy Cola y, por supuesto, Rafaela Valarezo con Ravia.