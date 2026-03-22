Wanda Berrio: “Están en auge las series y el cine en formato vertical”

La cineasta colombiana radicada en Argentina habló con EXPRESIONES sobre su carrera y en qué se encuentra trabajando

Wanda Berrio, cineasta colombiana radicada en Argentina, está trabajando en una serie en formato vertical para streaming que se prevé verá la luz a mediados de 2026.

Tuvimos la suerte de que entre sus ocupaciones como CEO de su empresa Teems Agency, su trabajo en proyectos cinematográficos y, por supuesto, su labor como madre de dos pequeñas, la directora Wanda Berrio atendiera a EXPRESIONES para conversar de los aprendizajes adquiridos en el camino.

Ella, nacida en Colombia pero radicada en Argentina, nunca pensó de niña dedicarse al cine. Le gustaban más los números, por lo que pensó incluso ser física.

Hasta que en su adolescencia un día vio en el cine la cinta Inception del británico-estadounidense Christopher Nolan, que terminó convirtiéndose en una especie de revelación.

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“Es muy loco porque yo siempre consideré que el cine no era una vocación, sino que era una pasión, que era algo que yo quería aprender a hacer, pero no era para lo que nací”, nos cuenta Berrio.

A través del periodismo conoció el mundo de las cámaras, lo que la impulsó a decir “voy a intentar hacer cine”.

Aunque inicialmente iba a estudiar en Chile, su destino fue la Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina, y luego la Escuela de Escritores de Madrid, España.

Hoy ese recorrido la ha llevado a dirigir más de diez cortos, un largometraje, videoclips, además de colaborar como directora de fotografía y cámara para otros proyectos, sin dejar de trabajar en sus propias ideas.

Su primer largometraje, Fomalhaut (2019), lo realizó cuando aún era estudiante. Eso necesita mucha valentía.

Totalmente. Mira, yo siempre fui muy independiente. Trabajo desde los 14 años. Entonces para mí, adentrarme en la carrera universitaria siempre fue con un propósito muy laboral.

Quizás distinto a lo que les pasaba a sus compañeros.

Sí, que venían del ‘cole’. Yo en paralelo siempre trabajé, también para poder pagar la universidad que elegí, que es la Universidad del Cine (FUC). Así que creo que hay un poquito de eso, de mis datos de personalidad. Además soy deportista, eso te genera empuje.

Ya tenía un recorrido previo haciendo cortos.

Previamente ya había dirigido cortometrajes durante toda la carrera. La FUC cada año te permite hacer un corto. Todos los de ese curso compiten presentando una propuesta, que la universidad te produce. Yo durante todos los años que estuve en la universidad lo gané.

Ya eso demostraba temple.

Creería que eso me dio mucha ‘cancha’. Entonces en un momento dije: “Bueno tengo un ‘largo’, ¿qué tal si nos mandamos a hacerlo?”. Y es que esta película se hizo dos veces, realmente fue una hazaña fuerte.

Wanda es también la fundadora y CEO de Teems Agency, que trabaja marketing integral y producción audiovisual. Wanda Berrio

¿Por qué dos veces?

La primera vez, la universidad la produjo. Tuvimos muchísimos fondos y equipos. En paralelo, un rental (casa de alquiler de equipos audiovisuales) muy grande de Argentina nos dio equipos, apostó por el grupo de trabajo que armamos, todos ‘ad honorem’ (sin cobrar). Éramos estudiantes, pero había también exalumnos, o sea egresados que me estaban apoyando en la dirección de fotografía o en arte.

Hubo mucha gente apostando por Fomalhaut.

Imagínate, yo 100 % agradecida. La actriz principal era una chica que al principio parecía muy comprometida con el proyecto, pero en Pinamar, ciudad en Argentina, sufrió un brote psicótico. Fue lo que ella dijo.

¿Qué tanto llevaban avanzado?

Ya llevábamos más de la mitad de la película grabada. Ni siquiera pudimos quedarnos con el material, que fue secuestrado. Al final hubo una disputa legal. Era la versión de Fomalhaut que yo amaba.

Luego de ese traspié, ¿cómo lograron hacer la segunda versión?

Después me la jugué. Básicamente metí todos mis ahorros, vendí lo que tenía, vendí un auto... No quería dejar sin un producto final a todo ese equipo que voluntariamente trabajó tanto. En ese momento ya no teníamos nada para ofrecer a los actores.

Muchos se quedaron.

La mayoría del elenco se sumó de nuevo, de forma gratuita. La nueva protagonista fue Flor Piturro, una gran amiga. Apelé a un equipo más cercano. Y bueno, la segunda vez se hizo con menos recursos, no teníamos ya los equipos de la versión inicial, pero decidimos terminarla.

Decidió asumir el riesgo.

Sí, es todo inversión mía. Para las locaciones, hubo gente y amigos que nos prestaron lugares, pero todo lo demás fue costeado por mí.

Esa mala experiencia le dio luces de todo lo que puede pasar a ese nivel. Cuando hay mucha plata y muchas personas implicadas.

Lo mejor es que todo lo que salió mal, se dio cuando estuve arrancando, no en un proyecto más grande...

Un proyecto que talvez implique cifras estratosféricas, inmanejables de forma individual.

Sí. Siempre he dicho: “¡Qué bueno que me la pegué al principio!”.

"El que manda es el formato de consumo"

¿Wanda, nos podría contar en qué se encuentra trabajando actualmente?

Es para un streaming grande y para una productora grande, entonces mientras estamos en desarrollo no te puedo contar mucho. Es una serie vertical, con guion de mi autoría. Voy a ser la directora. Empieza el rodaje en abril y para junio debería estar lista para su estreno.

Formato vertical, para celulares.

Sí, ahora está en mucho auge. Si por ahí no lo tienen en el radar, los invito a que se metan un poquito. En Argentina se están filmando muchísimas producciones de cine vertical, de series verticales. Es un formato que empecé a aprender muchísimo desde 2025, y creo que está dando sus frutos. Mi aspiración es intentar ser una de las principales representantes.

Muchos cineastas ven con recelo el formato vertical. Quizás por romanticismo.

Totalmente, es una idea que tenemos todos muy romántica de lo que hacemos. No es un paso fácil pasar al vertical después del horizontal. Y te soy sincera, yo hago el vertical con mucha pasión, pero con la intención de que me dé experiencia y cancha y, por qué no, nombre para que me produzcan mis proyectos horizontales.

Sobre todo los cineastas de mayor edad son más renuentes al vertical.

Al final el que manda es el formato de consumo, porque el que manda es el espectador, y si el espectador está consumiendo eso, pues nada, es cuestión de hacerlo. Yo creo que ahora van a estar todos atrás del vertical porque es mucho más fácil y mucho más rápido de hacer.

A pesar de ello, no deja de ser pensado con visión cinematográfica.

Sí, la idea es poder darle una impronta cinematográfica. No es algo grabado casero como si fuera para una red social. Es pensado como cine, solamente que con un formato distinto y con un desafío distinto.

Porque finalmente, si la historia es buena y hay corazón de por medio, pasa a ser un detalle menor si es vertical u horizontal.

Sí, sí. En Argentina ahora hay bastante furor. Los actores principales de Argentina están haciendo este tipo de series. Va a ser algo realmente que va a venir a impactar mucho.

“Mi ritmo cinematográfico es el thriller”



También ha hecho videoclips, como Otra vez me dejas de Rodrigo Aramburu o Hasta la tumba de Javier Calamaro.

Ahí era estudiante de cine. Creo que algunos artistas de música confiaron en mí porque yo en paralelo cubría recitales. Como que tenía el ojo para el lado de la música y por ahí se fue dando.

Estuve en cosas como el Lollapalloza. Trabajé en un recital que hizo la Bersuit (Vergarabat) y eso como que me ayudó a despegar. Luego trabajé en un recital de AC/DC y eso me fue llevando a después hacer videoclips.

Eso es lo importante de crear redes de apoyo. Quien la conoce, puede recomendar su trabajo a otro artista.

Sí, sí. Es súper importante, para mí las cadenas de personas siempre son lo más importante. Terminan pasando de esa manera las cosas.

¿Cuáles son los temas que la mueven, las cosas que quiere contar?

Tengo una pasión tremenda por la física. Yo hago thrillers más psicológicos, pero siempre que puedo meto una pequeña cosita de ciencia ficción. Soy una interesada en la psicología humana. Y soy una persona de una familia muy espiritual y busco de alguna manera transmitir algún valor moral desde lo que haga, darle al espectador algo en que reflexionar. Apunto siempre a espectadores activos.

¿No se ve en otros géneros?

Soy muy poco de la comedia, soy muy poco del drama romántico. Si hay un drama, (me gusta) trabajarlo más desde la psicología emocional. Pero mi ritmo cinematográfico es el thriller.

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