Alejandra Jaramillo y Leonardo Quezada enfrentados por edición de entrevista

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alejandra Jaramillo se quejó por una entrevista editada y defendió el trabajo de Virginia Limongi.

Leonardo Quezada justificó la edición, en medio de nuevas tensiones y cuestionamientos mediáticos.

Virginia ha sido blanco de críticas tras su salida a MasterChef Celebrity.

Cuando Virginia Limongi formaba parte del programa En contacto, era considerada una de las mujeres más bellas del país y una de las mejores reinas que ha tenido Ecuador. Por ello, luego de conocerse su separación del brasileño Cezar Augusto, él pasó a ser señalado como el peor hombre del mundo.

La presentadora decidió marcharse para aprovechar una oportunidad profesional: su participación en MasterChef Celebrity. Desde entonces, en Ecuavisa, en espacios como Los Hackers, no han dejado de cuestionarla, tratándola de ‘segundona’ de forma reiterada. Atacarla se ha vuelto una constante.

Pero la situación dio un giro cuando Alejandra Jaramillo los desmintió. Ella ha sido una de las figuras más cercanas a ese canal (a pesar de vivir en Estados Unidos), donde incluso sus gestos más mínimos se convierten en noticia.

"Eliminaron la parte en la que hablaba de Virginia"

La invitaron a una entrevista con el pretexto de hablar sobre la graduación de su hijo, Sebastián. Sin embargo, durante la conversación reveló que fue considerada para conducir el reality de cocina, aunque no aceptó. No contenta con lo que se vio al aire, debió hacer una aclaración directa a Leonardo Quezada: la nota fue editada y eliminaron la parte en la que hablaba positivamente de Virginia.

“No está bien editar la respuesta de un reportaje. Fue extensa y solo hablaba positivo de Virginia, y no pusiste nada de eso. No es justo ni para ella ni para mí. Además, tú quedas súper parcial”, comentó. También añadió: “Ella se ganó ese puesto sola, se lo merece y lo ha hecho muy bien”.

No es la primera vez que intentan dejar mal a la exreina. Algo similar ocurrió cuando Valeria Gutiérrez llegó a En contacto, insistiendo en que ella había sido la primera opción.

No fue la única aspirante

En cualquier trabajo, no solo en televisión, se consideran varios nombres. La decisión final depende de múltiples factores: condiciones económicas o disponibilidad de tiempo. En el caso de Alejandra, su residencia en Estados Unidos y su trabajo en Univisión implicaban trasladarse a Colombia y ausentarse por una temporada, lo que no resultaba sencillo.

Además, no solo ella y Virginia fueron consideradas para este reality culinario. También se pensó en Michela Pincay y en otras figuras, algo que no se menciona.

Tras la aclaración en sus redes sociales, Alejandra recibió respaldo de seguidores. El comunicador Mauricio Altamirano afirmó que no es la primera vez que sacan de contexto sus palabras.

Por su parte, Jorge Luis Jara, de Viralizados, manifestó que, luego de su salida de Ecuador, ella optó por conceder entrevistas únicamente a Ecuavisa, ignorando a otros medios. “Este incidente ilustra que la lealtad hacia quienes no la merecen puede ser contraproducente, al igual que la cercanía con quienes buscan complacer en exceso”, indicó.

La pregunta es inevitable: ¿cuál fue el ‘delito’ de Virginia? Irse

También surge otra duda: ¿buscaban su respaldo en el proceso legal que les sigue Sarah Gabriela Alarcón por comentarios que afectaron su buen nombre? No se ha dado.

Quezada se defiende

Tras el cierre de la edición impresa de EXPRESIONES, Quezada intervino en el segmento Arriba país de En contacto.

En el matinal, explicó el enfoque de la entrevista: “La intención fue conocer la propuesta que le hicieron para el reality de cocina, no hablar de terceras personas, ni en bien ni en mal. Una grabación puede durar entre 20 y 30 minutos, pero el producto final se reduce a pocos minutos al aire, lo que implica un proceso de edición en el que se seleccionan los fragmentos más relevantes. Sobre la presentadora actual, si lo hace bien o mal, ese no fue el contexto”.

Añadió que sus sentimientos hacia Alejandra no cambiarán y que aprovechó el espacio para abordar varios temas.

Cuando Antonella Moscoso le preguntó si tenía un problema personal con Virginia, respondió: “En estos momentos estoy atravesando un proceso legal por haber defendido su postura. No debo volver a meter las manos por nadie”.

Por su parte, la presentadora Dora West intervino para referirse a un tema pendiente: “Voy a decir dónde hay malas intenciones. Con todo el respeto que se merece Virginia, porque fue nuestra compañera, ha dejado en el aire especulaciones. Cuando dijo que alguien le debía dinero en el canal, no mencionó nombres; sin embargo, en redes sociales se señalaba a Gaby. Nunca tuvo el decoro de aclarar que no éramos nosotras”.