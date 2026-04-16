Jombriel y Jotta en entrevista tras los REM: “Nada nos detiene”

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jombriel gana cuatro premios REM en 2025 en Quito y confirma su impacto en música ecuatoriana





El artista canta La Tri, da entrevista en camerinos y anuncia gira en Estados Unidos



Jombriel explica su proceso creativo y por qué prueba canciones en TikTok antes de lanzarlas

Detrás del camerino, el movimiento no se detenía. Minutos antes, Jombriel había bajado del escenario tras interpretar La Tri y cerrar una noche que lo confirmó como una de las figuras del momento.

Fue en la gala de los Premios REM de SAYCE 2025, donde Jombriel obtuvo cuatro galardones clave: Autor del Año, que reconoce su trabajo en composición; Canción del Año, por el impacto de su tema más difundido en el periodo; y un doble premio como Artista Masculino Más Escuchado, tanto en plataformas digitales como en radio, dos indicadores que consolidan su alcance en audiencias distintas.

La emoción del triunfo se sentía en el ambiente: abrazos, voces cruzadas y un equipo que lo rodeaba sin soltarse de ese momento. En ese espacio reducido del teatro Sánchez Aguilar, el artista estuvo acompañado por su equipo cercano, además de su colega Javier Neira y su novia Meli Pérgola. También recibió la visita de la cantante rumana Oana Chelaru. En medio del ingreso al camerino, también se acercó a saludar el actor Álex Vizuete. Demostrando que el apoyo llegaba de todos los sectores del espectáculo nacional.

Jombriel al recibir su premio.Francisco Flores// EXPRESO

Mientras la prensa aguardaba por unos minutos de conversación. En esa dinámica, Jombriel se dio un espacio para atender junto a Jotta a los comunicadores después de su gran noche.

Entre respuestas y risas, también adelantó que ya trabaja en nueva música grabada en Madrid, mientras proyecta su siguiente paso en una carrera que empieza a expandirse fuera del país.

La entrevista

Jombriel, vienes de Esmeraldas y hoy llevas esa bandera en alto. ¿Cómo se siente representar a tu provincia en este momento?

Jombriel: No, muy agradecido, la verdad, muy agradecido y se siente increíble representar una tierra tan linda, tan hermosa como Esmeraldas. Muy bello, la verdad. Como siempre he dicho, no solo yo, hay muchos artistas que vienen rompiendo.

¿Qué le falta a los artistas de Esmeraldas para que todo Ecuador los abrace? Todos tienen mucho talento...

Jotta: Yo siempre he sostenido que no es suficiente tener mucho talento porque hay muchas personas con talento. Yo siento que es saber enfocarse, centrarse y ponerse para el trabajo. Dedicación, esfuerzo, humildad. De todo un poco.

Ustedes han construido una mancuerna constante de éxitos. ¿Cuál es la clave?

Jombriel: No, pues no sé, yo siento que Dios nos da el don. Cuando hacemos música nunca vamos con la mentalidad de hacer un 'palo' (hit), simplemente nos relajamos. Hacemos música por gusto.

Jotta: Tenemos como una cábala, siempre entramos al estudio como si fuera la primera vez. No pensamos en todo lo que hemos hecho, entramos como principiantes.

¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en estudio y qué crearon?

Jombriel: En España. Hicimos dos temas con un televisor para transmitir el sonido.

Jotta: No teníamos parlantes, se me ocurrió conectarlo a la televisión y con los speakers de la TV hicimos música. Nada nos detiene.

¿Cuándo se podrá escuchar ese material?

Jombriel: Ya hay un preview en TikTok. Yo soy el número uno en infiltrar las canciones.

Jotta: También es un punto estratégico para ver si la canción funciona o no antes de salir. Es como un testeo.

Jombriel en su camerino.Francisco Flores// EXPRESO

Se habla de una nueva etapa creativa, incluso con cambios personales como la paternidad. ¿Ha influido eso?

Jotta: Él siempre ha estado muy inspirado. Siempre está maquinando cosas y creo que por eso compaginamos bien, porque a mí también se me ocurren muchas ideas.

Tu nombre empieza a sonar en el mercado latino en Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viviendo?

Jombriel: Muy increíble ver también el nombre mío en esas páginas. Me siento muy alegre, pero siempre agradecido con Dios y con mi familia. Siempre pisando firme.

¿Hay planes concretos para ese mercado? Tenías preparada una gira

Jombriel: Viene mi gira en Estados Unidos. Tenemos varios shows que ya están sold out. Estamos metiéndole con el equipo de trabajo.

¿Qué se viene ahora en lo musical?

Jombriel: Vienen varias colaboraciones. No tenemos todavía una en específico como sencillo, pero vienen varias y son interesantes.

Después de ganar cuatro premios, ¿qué le dices a tu público?

Jombriel: Muchísimas gracias, público hermoso. Yo soy de ustedes y estoy muy agradecido. Dios me los bendiga.