Expreso Playlist: La Tri tiene nuevo himno con Jombriel

Los nuevos lanzamientos de esta semana llegan con propuestas que parten de distintos enfoques y contextos. Jombriel, Javier Neira y Jøtta presentan un tema vinculado a la selección ecuatoriana y al momento previo al Mundial. Mientras que el rock lo ponen los cuencanos de La Madre Tirana. También debutan en este listado Jardín de Nerval, una novel banda guayaca que prepara su primer EP.

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La Tri (Jombriel, Neira y Jotta)

Jombriel presenta La Tri junto a Javier Neira y Jøtta, un sencillo que toma como eje a la selección ecuatoriana en un contexto de expectativa por el Mundial. La canción parte de una idea directa: el vínculo entre el fútbol y la vida cotidiana. Desde esa base, el tema construye un recorrido que conecta escenas personales con una identidad compartida. El coro introduce un elemento reconocible que remite a la experiencia en estadio y a la relación del público con el equipo. En lo sonoro, la propuesta se apoya en guitarra y percusión con referencias al Pacífico ecuatoriano.

La letra incorpora frases que apuntan a pertenencia y a una relación con el origen. Para Jombriel, el sencillo marca una conexión con Esmeraldas y con los elementos culturales de su entorno. El lanzamiento coincide con un momento de expansión en su carrera, con presencia en listados internacionales y una gira en Estados Unidos prevista para abril.

Toda la marea (La Madre Tirana)

La Madre Tirana presenta Toda la marea, primer adelanto de su disco Grandes Fracasos, previsto para el 20 de mayo de 2026. El tema abre una nueva etapa en el recorrido de la banda y plantea el punto de partida del concepto del álbum.

La canción se construye desde una base instrumental que prioriza grabaciones analógicas y una formación completa. En este proceso, el grupo deja atrás etapas anteriores y propone un enfoque que dialoga con referencias de la música latinoamericana y el jazz.

La letra aborda la idea de atravesar situaciones que superan el control. La imagen de un barco en medio de la corriente articula el desarrollo del tema y sostiene su narrativa. La canción forma parte de una serie de lanzamientos previos al disco, que incluirá otros sencillos antes de su salida. Con este estreno, la banda inicia el camino hacia un nuevo trabajo que se integra a su trayectoria dentro del circuito musical ecuatoriano.

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Panorama (Jardín de Nerval)

Jardín de Nerval presenta Panorama, un sencillo que marca el inicio de una nueva etapa en su proyecto. La canción fue lanzada el 25 de febrero y funciona como adelanto de un EP en desarrollo que tendrá cinco canciones. El tema se mueve dentro del pop rock y toma referencias del rock de los años ochenta y del indie. Con este lanzamiento, la banda plantea una dirección que busca consolidar su identidad dentro de la escena local.

En su letra, Panorama sigue a una persona que intenta construirse mientras enfrenta conflictos internos y externos. La canción desarrolla esa idea a través de un recorrido que apunta a seguir adelante.

El grupo está formado por Alejandro Alfaro Moreno, Santiago Albán y Billy Albán.

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