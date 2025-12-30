Expreso Playlist: El repaso de la música ecuatoriana en 2025

Un recorrido por los discos y artistas que marcaron el 2025 en la música ecuatoriana, entre el pop y lo alternativo.

Durante 2025, la música ecuatoriana vivió un año de afirmación y diversidad creativa. Lejos de responder a una sola tendencia, los discos y lanzamientos que marcaron la escena local dialogaron con lo íntimo, lo social y lo generacional, consolidando voces que apostaron por la honestidad artística antes que por la fórmula. Desde el pop a modo de confesión, hasta la experimentación electrónica y andina, pasando por la escena alternativa y los cruces latinoamericanos, el año dejó un mapa sonoro amplio y con mucha identidad local. Este es el resumen del año que hace Expreso Playlist.

Dicapo (Este soy yo)

Este soy yo es el debut discográfico de Dicapo, el cual se construye desde la exposición personal y el relato autobiográfico. El álbum se abre con una nota de voz de su hija y, desde ahí, propone once canciones que funcionan como capítulos de un proceso atravesado por la paternidad, la terapia y el duelo. Musicalmente, el pop sirve como eje para una narrativa que prioriza la palabra y la intención, con composiciones que avanzan entre la introspección y la reconciliación emocional. En Este soy yo, Dicapo no busca impostar un personaje: articula su identidad artística desde lo vivido y convierte la experiencia personal en materia sonora.

LaTorre (Esto que brilla)

LaTorre desarrolló una etapa marcada por lanzamientos graduales que delinearon el universo de Jardín Secreto, un EP que aún no se ha presentado de forma completa. Esto que brilla fue la primera canción del año y funcionó como una declaración de tono: una pieza luminosa que apostó por la alegría sin abandonar la carga poética que atraviesa su obra.

Ese recorrido continuó con yo te espero, un tema que abordó la distancia y la migración desde una narrativa íntima, apoyada en estructuras que remitieron al pasillo ecuatoriano y a una construcción sonora que creció desde la contención hasta un cierre expansivo. LaTorre dejó claro que Jardín Secreto se concibe más como un espacio narrativo que como una simple colección de canciones. Ahora su base será Madrid.

Estamos Perdidos (EP)

EP es el primer lanzamiento discográfico de Estamos Perdidos y funcionó como una carta de presentación directa y sin rodeos de su visión de la hacer punk en Ecuador. A lo largo de cuatro canciones, la banda canalizó la angustia juvenil a través de guitarras saturadas, ritmos tensos y una interpretación que apostó por la descarga emocional antes que por la pulcritud. El disco, producido por Felipe Le de La Máquina Camaleón, articuló un cruce entre postpunk, shoegaze, garage y dream pop, dando forma a un sonido crudo y envolvente. EP dejó claro el interés del grupo por convertir el ruido, la rabia y la vulnerabilidad en un lenguaje propio dentro de la escena alternativa ecuatoriana.

Ricardo Pita(La tierra en el alma)

La tierra en el alma es la forma que tiene el guayaquileño Ricardo Pita de protestar por las injusticias sociales de Ecuador y el mundo. El disco articula ritmos latinoamericanos con capas electrónicas para dialogar con el contexto social reciente, atravesado por el paro nacional y la experiencia de la pandemia. Pita propone un disco que observa la diversidad cultural del continente, invita a la empatía y plantea la música como un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

Johann Vera (Nada importa en verdad)

Nada importa en verdad fue el primer trabajo discográfico de Johann Vera, el cual se sintió como un ejercicio de honestidad. A lo largo de seis canciones, el álbum recogió distintas etapas emocionales del artista, articulando relatos sobre el crecimiento, la autoaceptación y las relaciones afectivas sin recurrir a artificios narrativos. El pop funcionó como soporte principal, pero el foco estuvo puesto en la palabra y en la decisión de priorizar lo vivido por encima de la perfección formal.

Dentro del disco, Clóset ocupó un lugar central como punto de inflexión artístico y personal. El tema abordó de manera directa el proceso de aceptación de su sexualidad y se convirtió en una de las piezas más significativas del álbum. Esa dimensión se amplió con la versión a duo junto a la estrella del pop mexicano, Christian Chávez, un cruce generacional que reforzó el carácter simbólico de la canción y la vinculó de forma explícita con el Mes del Orgullo LGBTIQ+.

Letelefono (Amor imaginario)

Amor imaginario es el EP en el que Letelefono condensó su sensibilidad compositiva en seis baladas que orbitaban entre la ironía, la melancolía y el deseo. El trabajo funcionó como un retrato del amor idealizado, construido desde un cruce entre pop, rock alternativo y balada, con arreglos contenidos y un tono narrativo que priorizó la intimidad por encima del dramatismo.

Publicado después de Cosas de chicos (2025), el EP marcó una etapa de transición dentro del recorrido conceptual de la banda y se integra como un puente hacia Cosas de grandes (2026).

Mirella Cesa (Para encajar)

Para encajar fue el sencillo con el que Mirella Cesa conmemoró 18 años de trayectoria y reafirmó el eje conceptual de su etapa más reciente, por eso es el tema central en su 2025. La canción partió de una experiencia personal y se articuló como una reflexión sobre la presión de responder a expectativas externas, proponiendo la autenticidad como punto de llegada. Desde su planteamiento lírico, el tema se posicionó como una declaración íntima que conectó con oyentes en procesos similares de búsqueda identitaria.

Fiel a su andipop, Para encajar se sostuvo en una producción contemporánea a cargo de Joshua Abudeye, Luis Barrera y Felipe Tichauer, que priorizó la claridad melódica y el mensaje por encima del artificio. El sencillo dialogó de forma directa con lanzamientos posteriores como Grietas en la piel, Fe-licidad y Cantarte la plena, piezas que, en conjunto, delinearon el rumbo musical de ‘La Mire’ durante este año.

En ese período, su obra estuvo orientada a exteriorizar inquietudes espirituales y emocionales desde una narrativa cercana, consolidando una etapa marcada por la introspección y la coherencia estética.

