Rodrygo se pierde el Mundial 2026: ¿qué lesión sufrió el brasileño?

El delantero del Real Madrid se lesionó en la derrota ante el Getafe y estará fuera de las canchas por lo menos diez meses

Rodrygo (c) se lesionó durante el partido del Real Madrid ante el Getafe.

El brasileño Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial 2026 que se disputará en junio, informó el Real Madrid en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy (martes 3 de marzo) a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", señaló el club.

Esta lesión se traduce en por los menos unos diez meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, y disputar 36 minutos ante el Getafe, el lunes 2 de marzo, una vez superada una tendinosis en el isquio de la pierna derecha que, junto a una sanción debido a una expulsión en Champions League, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

Lamentos en Brasil

Rodrygo (i) era una de las cartas ofensivas de Brasil para el Mundial 2026. ARCHIVO

Tras conocerse de la dura lesión de Rodrygo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se pronunció sobre la sensible baja que tendrá la Canarinha para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga", afirmó en un comunicado.

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

El documento agrega que "el Departamento Médico de la Selección se ha puesto en contacto con los médicos del equipo español en las últimas horas y les ha ofrecido toda la asistencia necesaria. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible".

