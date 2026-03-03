ANT restablecerá el 80 % de trámites, incluidas licencias, desde el 9 de marzo

La ANT activará de forma controlada el sistema AXIS 4.0. Se retomará el 80 % de los trámites suspendidos tras el caso Jaque

Las oficinas de la ANT están cerradas desde el pasado 30 de enero de 2026, luego de los allanamientos de la Fiscalía por el caso Jaque.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que el próximo 9 de marzo activará de forma controlada el sistema AXIS 4.0, lo que permitirá restablecer cerca del 80 % de los trámites que permanecen suspendidos desde finales de enero, tras el estallido del caso Jaque por presunta corrupción en la emisión de licencias.

La institución explicó que esta reapertura será progresiva y priorizará los procesos con menores niveles de riesgo, bajo mecanismos de verificación reforzados. Entre los servicios que se retomarán están la atención a escuelas de conducción, la reprogramación de turnos represados para la emisión de licencias y la habilitación de los GAD que cumplan los requisitos para acceder al sistema de matriculación.

Por qué se suspendieron los servicios de la ANT

La ANT cerró temporalmente sus servicios luego de que la Fiscalía General del Estado iniciara la judicialización del denominado caso Jaque, que investiga presuntas irregularidades en la expedición de licencias a escala nacional.

En el operativo fueron detenidas 11 personas, entre ellas el entonces director ejecutivo de la ANT, Pedro Abril. Tras ello, el ministro de Transporte, Roberto Luque, informó que la entidad permanecería cerrada por varias semanas para iniciar un proceso de “depuración” institucional y garantizar mayor transparencia en los sistemas informáticos.

En menos de 20 días laborables de intervención, la ANT, según dice la entidad en un comunicado de prensa, reorganizó mandos estratégicos a escala nacional, bloqueó accesos irregulares al sistema e inició un examen especial por parte de la Contraloría.

¿Qué pasará con las licencias en Guayaquil?

En el caso de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que no aplicará sanciones a los conductores cuyas licencias hayan vencido durante la suspensión de la ANT, siempre que la causa sea la interrupción temporal del sistema.

La medida se mantendrá vigente hasta que la ANT restablezca oficialmente la atención y el servicio. Es decir, mientras no exista servicio regular, no habrá multas por portar licencia caducada en estos casos específicos.

Además, la suspensión también afectó la Revisión Técnica Vehicular (RTV). Por ello, la ATM extendió el plazo para vehículos cuyo dígito de placa termina en 1 hasta el 14 de marzo, sin multas por calendarización. La medida también incluye a unidades de transporte escolar con dígitos 1 y 2 que no lograron completar el trámite en febrero.

Actualmente, el calendario regular de matriculación en Guayaquil continúa para vehículos con dígito 2. Asimismo, los conductores pueden realizar un prechequeo gratuito durante los primeros 20 días de marzo para reducir el riesgo de reprobar la revisión.

Cómo funcionará la activación de AXIS 4.0

La ANT indicó que el sistema AXIS 4.0 operará con controles fortalecidos mientras avanza un proceso de modernización tecnológica que permitirá su reemplazo en el mediano y largo plazo.

No todos los trámites volverán de inmediato. Aquellos considerados de “alta sensibilidad” dentro de la auditoría informática requerirán un plazo adicional para su rehabilitación, con el fin de garantizar seguridad y transparencia.

La institución recordó que la aplicación GOB.EC se mantiene habilitada para generar la licencia digital, que tiene la misma validez que la física y puede obtenerse con firma electrónica en casos de pérdida, robo o deterioro del documento vigente.

