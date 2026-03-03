Los 21 inscritos en concurso para Fiscal General: es el último día de postulaciones

El Consejo de Participación (CPCCS) recibirá las postulaciones hasta las 23:59 de este martes 3 de marzo de 2026

Las postulaciones se cierran a las 23:59 de este 3 de marzo de 2026.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cierra hoy, 3 de marzo de 2026, las inscripciones para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. Con 21 postulantes registrados hasta el último corte, el proceso entra en una fase decisiva de revisión de requisitos y méritos para definir quién liderará la justicia en Ecuador.

Concurso para Fiscal General: 21 candidatos inscritos a horas del cierre

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que, hasta el corte de este 3 de marzo de 2026, 21 personas se han inscrito en el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. El proceso de recepción de carpetas, que inició el pasado 18 de febrero, concluye oficialmente este martes.

Perfil de los aspirantes y provincias con más registros

Según la última transmisión en vivo del organismo, la participación masculina predomina con 16 hombres inscritos, frente a 3 mujeres que buscan el cargo. En cuanto al origen geográfico de los candidatos, Pichincha se consolida como la provincia con mayor representatividad, aportando 12 de las 21 postulaciones presentadas hasta el momento.

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, es uno de los 21 postulantes inscritos. CORTESÍA

Los nombres de los 21 inscritos para Fiscal General

Horas antes de que termine el plazo para postular, el CPCCS liberó los nombres de los 21 postulantes inscritos hasta el momento. Los inscritos al concurso para fiscal general son:

Luis Manuel Flores Idrovo Christian Kerli Ayala Piedra Gabriel Santiago Pereira Gómez Silvia Karina Guanopatin Mendoza Arturo Enrique Riofrío Ruiz Edgar Paúl Zúñiga Hurtado Mauricio Javier Aguirre López José Luis Chavez Ponce Víctor Hugo Coffre Morán Andrés Jorge Cuzapaz Arcos Fiallo Bermudez David Wilfrido Bolívar Augusto Espinoza Astudillo Luis Antonio Galarza Bustos Walter Samno Macías Fernández Inés Maritza Romero Estévez Diego José Romero Oseguera Estuardo Salvador Salgador Rafael Lenin Sánchez Espinosa Gladys Edilma Terán Sierra Karol Gissela Zambrano Macías Salomón Alejandro Montecé Giler

Requisitos y canales para la inscripción final

Para participar en este concurso público de méritos y oposición, la Constitución del Ecuador exige tres condiciones fundamentales:

Ser ecuatoriano y estar en goce de derechos políticos.

Poseer título de abogado y conocimientos en gestión administrativa.

Acreditar al menos diez años de ejercicio profesional, judicatura o docencia universitaria en materia penal con probidad notoria.

Para los interesados en postular en estas últimas horas, el CPCCS mantiene habilitadas sus oficinas en Quito (Amazonas y Japón), las delegaciones provinciales a nivel nacional y las sedes diplomáticas en el exterior para quienes residen fuera del país.

¿Qué sigue tras el cierre de inscripciones?

Una vez que finalice el plazo hoy, el certamen avanzará a la fase de admisibilidad y reconsideración. En esta etapa, la Comisión Ciudadana de Selección será la encargada de verificar que ninguno de los aspirantes se encuentre inmerso en las prohibiciones o inhabilidades legales establecidas en el reglamento del concurso.

