Tensión comercial entre Ecuador y Colombia genera “gran preocupación” en la CAN

La CAN advierte que la tensión comercial entre Ecuador y Colombia amenaza la integración andina y pide diálogo.

El embajador de la CAN expresó su preocupación por la tensión comercial entre Ecuador y Colombia.

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, expresó este 3 de marzo de 2026 que la controversia comercial entre Ecuador y Colombia, países miembros de la CAN, “genera una gran preocupación” porque cualquier medida que afecte el comercio intracomunitario pone en riesgo más de cinco décadas de integración regional, informó este organismo en sus redes sociales.

Gutiérrez realizó este pronunciamiento durante su participación en el Desayuno de Integración organizado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado en Lima. En este espacio, el embajador destacó también el trabajo conjunto entre CAF y la Secretaría General de la CAN para implementar iniciativas de alto impacto en la región.

Entre los proyectos mencionó la Plataforma de Interoperabilidad Comunitaria (Intercom), así como iniciativas de integración física y acciones coordinadas para enfrentar la delincuencia organizada transnacional.

Tensión comercial Ecuador-Colombia: Llamado a preservar la integración

Gutiérrez señaló que “la integración andina ha sido un espacio de estabilidad, desarrollo compartido y solución de diferencias en momentos de dificultad. Debemos preservar ese patrimonio común”.

En ese contexto, reiteró el llamado a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro, para que muestren flexibilidad y voluntad política a fin de superar la actual situación.

Además, recordó que todos los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración deben contribuir activamente a encauzar el diálogo, fortalecer los mecanismos institucionales y encontrar soluciones que resguarden el interés comunitario.

En el encuentro también participaron el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Denisse Miralles.

La tensión arancelaria va en ascenso

La declaración se produce en medio de la escalada comercial entre Ecuador y Colombia, luego de la imposición de una tasa del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero de 2026, por parte del Gobierno ecuatoriano y la posterior adopción de aranceles recíprocos y restricciones al ingreso terrestre de ciertos productos ecuatorianos por parte de Colombia.

Actualmente, Ecuador aplica una tasa del 50 % para las importaciones colombianas. Mientras tanto, el país vecino evalúa una medida similar.

Estas medidas han generado tensiones dentro del bloque andino, Colombia demandó el 16 de febrero de 2026 a Ecuador ante la CAN; y Ecuador presentó un día después tres reclamos en contra de Colombia, ante este organismo regional.

La Secretaría General de la CAN ha reiterado que el comercio intracomunitario es uno de los pilares del proceso de integración y que cualquier restricción puede afectar las cadenas productivas, el intercambio regional y la estabilidad jurídica construida durante más de cinco décadas.

Noboa considerá que la demanda de Colombia "se anuló"

El presidente Daniel Noboa se refirió el 27 de febrero en radio Centro al proceso abierto en la Comunidad Andina frente a las demandas presentadas por Colombia por la tasa de seguridad impuesta por Ecuador a sus importaciones desde Colombia.

El mandatario sostuvo que las acciones presentadas por Colombia en contra de Ecuador ante la CAN "se vuelven humo" en el momento en que el país vecino aplica un arancel a Ecuador. "Si ellos lo ponen (un arancel) se anula su propia demanda".

En este sentido, el presidente señaló que no tiene ninguna expectativa sobre un fallo de la CAN "porque la demanda ya se anuló".

Además, señaló que dentro del marco andino existe un acuerdo de cooperación cuando uno de los países miembros enfrenta un conflicto armado. En el caso de Ecuador, afirmó que no ha existido una cooperación real por parte de Colombia, en el tema de seguridad.

