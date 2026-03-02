"El trabajo cayó un 90 %": transportistas del Carchi detallan efecto del arancel

En medio de una marcha pacífica, el sector explica los efectos y las pérdidas económicas

La caravana de carga pesada que recorre unos 60 kilómetros desde el cantón Bolívar hasta la gobernación del Carchi en Tulcán seguía sumando unidades este lunes 2 de marzo. En el peaje de San Cristóbal, a la salida de San Gabriel, cantón Montúfar, una treintena de camiones esperaban para incorporarse a la marcha pacífica convocada por la Asociación de Carga Pesada del Carchi en contra de la tasa de seguridad del 50 % que grava las importaciones desde Colombia.

El gremio pide al Gobierno de Daniel Noboa la derogatoria de esa sobretasa y denuncia que la medida los ha dejado prácticamente sin sustento. "Vivimos de la mercadería que viene de Colombia y que se envía. Nos quedamos sin nuestra fuente de ingresos", dice Jorge Changuán, conductor de la Cooperativa Continental. Según sus cálculos, el trabajo ha caído un 90 %: de los dos a tres viajes diarios que realizaban, ahora apenas completan uno, y únicamente con carga que estaba represada.

Los conductores advierten que el impacto va mucho más allá del volante. "Movemos bodegas de aduanas, damos trabajo a carretas, a estibadores", enumera Changuán. Precisamente los estibadores se han quedado sin empleo al no haber mercadería que mover, y muchos de ellos eran el sustento principal de sus familias.

#AHORA | Se registra esta mañana una marcha pacífica contra el 50% de aranceles impuestos por el presidente Daniel Noboa a los productos colombianos. pic.twitter.com/iOQu4JhDUS — Diario Expreso (@Expresoec) March 2, 2026

La cadena de afectación alcanza también a los cambistas de la frontera, que compraban y vendían dólares y pesos al comercio agrícola. Eran los comerciantes de verde, arroz y papa quienes, al vender sus productos en el lado colombiano, cambiaban el pago con ellos. Con el comercio restringido, ese circuito económico se paralizó.

Luis Bolívar Paspuel, transportista del gremio, señala que el sector ya venía afectado desde el alza del diésel en octubre pasado, un costo que han tenido que asumir. Varios conductores mantienen deudas con instituciones financieras que, con la caída del ingreso tras la sobretasa, ya no podrán honrar. "Vamos a tener que irle a dejar el carro al Gobierno", advierte.

Lo que más alarma al gremio, dice Paspuel, es que en una entrevista radial el presidente Noboa afirmó que "no le interesa Colombia", cuando la provincia del Carchi tiene una economía complementaria con el país vecino. Los reclamos no se limitan al transporte: sectores agrícolas denuncian que productos como el arroz y el banano ya no pueden cruzar por vía terrestre.

Los transportistas recuerdan al Gobierno que los habitantes de la frontera también son ecuatorianos y piden que no sean olvidados ni sacrificados por peleas políticas.

Pasado el medio día, la caravana estaba próxima a llegar a la entrada de Tulcán.

