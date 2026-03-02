Boda secreta en Hollywood: Tom Holland y Zendaya ya son esposos

Sin portadas ni paparazzi y sin un anuncio oficial, la boda más esperada del año se confirmó con una risa y una confesión. En plena alfombra roja de los Actor Awards 2026, el estilista Law Roach lanzó la bomba que sacudió a Hollywood: Tom Holland y Zendaya ya están casados, lo sorprendente es que nadie lo sabía.

La revelación ocurrió durante una entrevista con Access Hollywood, donde Roach, estilista de confianza de la actriz, aseguró que la ceremonia “ya se celebró” y que el público simplemente “se la perdió”. La frase bastó para encender las redes y convertir el secreto mejor guardado de la farándula en noticia mundial.

La revelación que nadie esperaba

Según el estilista, la pareja decidió sellar su relación lejos de las cámaras y sin convertir el momento en un espectáculo mediático.

La noticia sorprendió a sus fanáticos, ya que ambos pese a ser actualmente dos de las estrellas más seguidas de las producciones cinematográficas, han sido expertos en mantener su vida privada bajo llave.

El primer indicio público apareció meses atrás, cuando la actriz y cantante estadounidense fue vista en los Globos de Oro 2025 con un llamativo anillo de diamante.

Ese 'pequeño' encendió las alarmas y desató rumores de compromiso. Las redes sociales no pararon sus comentarios. Sin embargo, nadie imaginó que el siguiente paso ya se había concretado en silencio.

Del set al altar: la historia de los Tomdaya



La historia de amor entre Tom Holland y Zendaya comenzó en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. En aquel entonces insistían en que solo eran amigos, pero con el tiempo la complicidad traspasó la pantalla y se convirtió en una relación sentimental que confirmaron públicamente en 2021.

Desde entonces, ambos han defendido su derecho a vivir el romance con discreción, evitando exhibir cada paso frente a los medios. Incluso ahora, ya como esposos, han logrado que su boda ocurra sin filtraciones ni exclusivas.

Zendaya y Tom Holland en Spider-Man Marvel

Amor, trabajo y futuro compartido

Lejos de frenar sus carreras, la unión llega en un momento clave para ambos. La pareja volverá a trabajar junta en The Odyssey, la próxima película del director de cine y guionista Christopher Nolan, y también en Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega del superhéroe arácnido.

