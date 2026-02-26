Expreso
fallecimiento
Martin Short acompañado de su hija Katherine en una fotografía de archivo durante un evento social.Instagram: @popculture

Martin Short de luto: Su hija Katherine es hallada sin vida

La familia del protagonista de 'Only Murders in the Building' enfrenta una tragedia tras la muerte de Katherine Short

La tragedia ha golpeado el entorno más íntimo de Martin Short. La hija mayor del reconocido comediante y protagonista de Only Murders in the Building, Katherine Short, falleció el pasado lunes 23 de febrero a los 42 años. Según los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, el caso se investiga como un presunto suicidio tras hallarse una herida por arma de fuego en su residencia.

Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia está devastada y solicita privacidad”, manifestó el representante del actor a través de un comunicado oficial, resaltando que la mujer será recordada por la "luz y alegría" que brindó a quienes la conocieron.

Los detalles del hallazgo en Hollywood Hills

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudió al domicilio de Katherine, ubicado en el exclusivo sector de Hollywood Hills, durante la tarde del lunes. Fuentes policiales confirmaron a medios especializados que el cuerpo fue encontrado con una lesión autoinfligida, lo que activó de inmediato los protocolos de investigación pertinentes.

Este suceso ocurre en un entorno de aparente tranquilidad para la familia, que ahora se ve forzada a enfrentar un duelo bajo el escrutinio público, reviviendo la sombra de pérdidas pasadas que han marcado la vida del intérprete canadiense.

Un legado de servicio y perfil bajo

Katherine, adoptada por Short y su fallecida esposa Nancy Dolman, optó por una vida alejada de las luces de los sets de grabación. Se formó profesionalmente en la Universidad de Nueva York y en la Universidad del Sur de California (USC), donde obtuvo una maestría para ejercer como trabajadora social en Los Ángeles, dedicando su carrera al servicio comunitario.

Aunque mantenía un perfil discreto, ocasionalmente acompañaba a su padre a eventos de alto nivel, como la fiesta de los Oscar de Vanity Fair. La última vez que se les vio juntos en público fue en 2023, durante la celebración de su cumpleaños número 40, una cita a la que asistieron figuras cercanas como Kurt Russell y Goldie Hawn.

Suspensión de actividades profesionales

La partida de Katherine se produce años después de que la familia enfrentara la muerte de Nancy Dolman en 2010, a causa de un cáncer de ovario. Martin Short, quien siempre ha destacado la fortaleza de sus tres hijos (Katherine, Henry y Oliver), se encontraba actualmente cumpliendo una gira de espectáculos junto a su entrañable amigo Steve Martin.

Debido a la emergencia familiar, las funciones programadas en Milwaukee y Minneapolis han sido pospuestas. Según el portal oficial de su gira, The Best of Steve Martin & Martin Short, se espera que el actor retome su agenda laboral recién a mediados de marzo en Washington, mientras se refugia en la intimidad de su hogar para despedir a su primogénita.

