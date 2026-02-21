Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

El deceso del músico se confirmó la mañana de este sábado 21 de febrero

La leyenda de la salsa, Willie Colón, murió este sábado 21 de febrero, según confirmaron sus familiares en redes sociales. El mítico músico se encontraba desde hace varios días internado por una afectación respiratoria, contaron allegados.

¿Quién fue Willie Colón?

Willie Colón (Nueva York, 1950) es una de las figuras esenciales en la historia de la salsa. Trombonista, compositor, productor y activista, su sonido áspero y urbano ayudó a definir la identidad del género en los años setenta, cuando la música latina encontró en el barrio neoyorquino un lenguaje propio.

Hijo de migrantes puertorriqueños, creció entre el boogaloo, el jazz y los ritmos caribeños, influencias que luego enlazó en un estilo potente y callejero.

Su irrupción fue temprana. Con apenas 17 años grabó su primer disco para el sello Fania y poco después inició una de las sociedades más emblemáticas del género junto al cantante Héctor Lavoe.

Álbumes como El Malo, Cosa Nuestra y La Gran Fuga consolidaron una estética marcada por letras crudas, arreglos innovadores y una narrativa que retrataba la vida del inmigrante latino en Estados Unidos.

Tras la salida de Lavoe, Colón continuó su carrera con otros intérpretes, entre ellos Rubén Blades, con quien grabó obras fundamentales como Siembra, considerado uno de los discos más influyentes de la salsa.

Más allá del éxito comercial, Colón amplió los límites del género al incorporar temáticas sociales y políticas. Canciones como “Pedro Navaja” o “Plástico” no solo dominaron las pistas de baile, sino que también plantearon reflexiones sobre la identidad latinoamericana, la marginalidad y la desigualdad. Su trombón —contundente y protagónico— rompió con la tradición dominada por trompetas y aportó una sonoridad más densa y urbana.

A lo largo de más de cinco décadas, Willie Colón ha sido productor de múltiples artistas, gestor cultural y voz activa en debates sociales dentro y fuera de la comunidad latina. Su legado trasciende los escenarios: es parte del ADN musical de varias generaciones y una referencia obligada cuando se habla de la evolución de la salsa desde el barrio hasta el mundo.

