Si Donald Trump logra limpiar tres lacras que ensucian América -Venezuela, Cuba y Nicaragua- habrá realizado una tarea que parecía imposible. En Venezuela, la Revolución Bolivariana impulsó el socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez (1999-2013) y continuó con Nicolás Maduro desde 2013 hasta su eventual caída y encarcelamiento junto a su esposa Cilia Flores. Son 25 años de chavismo marcados por dictadura, sangre y hambre, con una diáspora cercana a 9 millones de personas. Durante ese tiempo muchos ciudadanos soportaron humillaciones y restricciones, mientras algunos aún añoran los bonos y expropiaciones del régimen.

En Cuba, Fidel Castro encabezó la Revolución surgida del Movimiento 26 de julio de 1953 que derrotó a Fulgencio Batista. Tras nacionalizar empresas y tierras para la reforma agraria, Estados Unidos impuso un embargo que continúa hasta hoy. En 1962 Cuba se alineó con la Unión Soviética, provocando la crisis de los misiles durante la Guerra Fría. Junto a Castro destacaron Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Ernesto ‘Che’ Guevara. En la actualidad, Miguel Díaz-Canel intenta reformas económicas mientras el país enfrenta crisis energética y escasez. Muchos cubanos viven sin esperanza, recordando que José Martí murió luchando y no habría aceptado décadas de sometimiento.

Nicaragua, país centroamericano con capital en Managua, vive bajo el gobierno de Daniel Ortega y la influencia de Rosario Murillo. Investigaciones internacionales señalan graves violaciones de derechos humanos desde 2018, con presos políticos, desaparecidos y opositores despojados de su nacionalidad. La represión y la corrupción se han convertido en método de gobierno, mientras organismos internacionales denuncian posibles crímenes de lesa humanidad. Ante la presión externa, Ortega y Murillo hablan de “conversar”, conscientes de que pronto deberán rendir cuentas.

Carlos Mosquera Benalcázar