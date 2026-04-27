Petro reaccionó a reportaje sobre su estadía en Manta: habló de Noboa, Glas y alias 'Fito'

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Nuevamente, el mandatario colombiano niega vínculos con alias Fito y cuestiona el trato a Jorge Glas.

La tensión entre Ecuador y Colombia escala: Petro arremete contra informe sobre su visita a Manta.

Reportaje sobre la visita de Petro a Manta desata controversia en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a un reportaje publicado en Ecuador y replicado por medios de su país sobre su estadía en Manta. “Al presidente Noboa no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas y ciudadano colombiano como un preso político”.

El mandatario colombiano calificó como falsa la información difundida por la cadena Caracol. Dicho medio del vecino país se refirió al reportaje de la alianza Vistazo y Código Vidrio sobre lo que habría hecho Petro durante los días que permaneció en el cantón manabita, después de asistir a la posesión de Daniel Noboa el pasado 24 de mayo de 2025.

“Bajo el título: ‘Prensa de Ecuador revela los detalles de la visita del presidente Gustavo Petro a Manta en 2025’, Caracol repite el informe falso y comete esa cadena falsedad contra mí”, escribió en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado continuó: “El periódico ecuatoriano informa que vieron movimientos extraños de los carros de mis escoltas llevando diversas personas que suponen que era Fito, solo una suposición estúpida, engañado o hecha por el presidente Noboa, que no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas del Ecuador y ciudadano colombiano como un preso político”.

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Petro habló una vez más sobre alias Fito

Los cuestionamientos alrededor de la visita surgieron a partir de información del mismo Gobierno de Ecuador. Petro contó con un acompañamiento y seguimiento de efectivos de las fuerzas del orden ecuatorianas.

Respecto a supuestos acercamientos con el exlíder de Los Choneros —extraditado a Estados Unidos—, Petro señaló: “El bandido Fito, que se capturó también en mi gobierno en Colombia, no es tan estúpido de meterse en un cerco que tenía la Policía y el Ejército ecuatorianos permanentemente alrededor de la cabaña no lujosa”.

¿Qué dijo sobre Noboa?

Entre los mandatarios ecuatoriano y colombiano existe una pugna que derivó en una guerra arancelaria. Ecuador impuso una tasa del 100 % a los productos importados desde el vecino país. El Gobierno de Noboa argumentó una falta de compromiso en el cuidado de la frontera y en la lucha contra el narcotráfico.

A propósito del reportaje, Petro dijo sobre Noboa: “El presidente Noboa escogió una vía antidemocrática para tratar a su oposición, está matando de hambre al ciudadano colombiano Jorge Glas en prisión y le quitó la legalidad política, quitando la personería jurídica del partido de oposición más grande dirigido por Rafael Correa”.

¿Qué reveló el reportaje en Ecuador?

Los días que el presidente colombiano permaneció en Ecuador han generado diferentes reacciones. En ese sentido, Vistazo y Código Vidrio publicaron un reportaje, con base en entrevistas y documentos oficiales del lado ecuatoriano, en el que presentan algunos detalles de la visita de Petro.

Gustavo Petro asistió a la posesión de Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025 en la Asamblea Nacional.Cortesía: Presidencia.

Entre los hallazgos expuestos está que Petro permaneció durante tres días en la residencia Marina Blue y no realizó salidas oficiales entre la tarde del 24 de mayo y el 26 del mismo mes.

También se señala que autos con vidrios polarizados, pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, ingresaban y salían con distintos visitantes.

“Un reporte de Inteligencia describe, por ejemplo, que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados”, dice una parte de la nota.

“Mi escolta hará un comunicado oficial firmado por el jefe de mi seguridad, el general (r) Guatibonza, describiendo con exactitud las maniobras que ellos mismos hicieron y que no fue sino llevarme la comida comprada en el pueblo de Manta”, señaló Petro.