Embajador Arturo Félix Wong desmiente traslado de emergencia a Ecuador por temas de seguridad
El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, precisó que se encuentra en el país debido a la pugna vigente con el presidente colombiano Gustavo Petro
Lo que debes saber
- Arturo Félix Wong niega traslado por amenazas y confirma retorno a Ecuador por llamado a consultas.
- La Cancillería citó al embajador tras la tensión diplomática con el gobierno de Gustavo Petro.
- El conflicto escaló este 19 de abril luego de que Colombia calificara a Jorge Glas como preso político.
Arturo Félix Wong, embajador de Ecuador en Colombia, desmintió que su retorno al país responda a una evacuación de emergencia por inseguridad. El diplomático aclaró que su presencia en territorio nacional se debe exclusivamente al llamado a consultas de la Cancillería, derivado de las tensiones diplomáticas con el presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre Jorge Glas.
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La respuesta del embajador ante rumores de inseguridad
Durante la tarde de este 19 de abril de 2026, circularon versiones en redes sociales que sugerían un traslado urgente de Félix Wong por presuntas amenazas a su integridad. Sin embargo, en una declaración exclusiva para EXPRESO, el funcionario fue enfático en descartar estas narrativas que generaron alarma en el sector diplomático.
"Eso es falso. Vine por el llamado a consulta", afirmó el embajador, ratificando que su agenda cumple con la disposición emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a inicios de abril.
¿Por qué Félix Wong es llamado a consultas?
El distanciamiento entre las administraciones de Daniel Noboa y Gustavo Petro escaló luego de que el mandatario colombiano calificara al exvicepresidente Jorge Glas como un "preso político". Esta postura fue rechazada por el Gobierno ecuatoriano, que sostiene los siguientes puntos clave:
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- Nota de protesta: Ecuador remitió un documento formal calificando de falsas las expresiones de Petro.
- Principio de no intervención: La Cancillería argumenta que deslegitimar sentencias judiciales nacionales vulnera el derecho internacional.
- Deterioro bilateral: El llamado a consultas de Félix Wong es una medida diplomática para expresar el malestar ante la injerencia extranjera.