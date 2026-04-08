Ecuador llama a consultas al embajador Arturo Félix Wong por los dichos de Petro

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.



Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

Rechazo a la injerencia extranjera

El documento oficial del Ministerio califica de "falsas" las afirmaciones de Petro y sostiene que estas solo deterioran las relaciones bilaterales. Según el texto, cualquier intento de deslegitimar las sentencias judiciales desde el exterior vulnera el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La diplomacia ecuatoriana enfatiza que el sistema judicial del país actúa con independencia y bajo el rigor de la Constitución.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

Situación legal de Jorge Glas

La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.