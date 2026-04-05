Juez niega pedido de Jorge Glas para aumentar su comida en la cárcel de Santa Elena

El juez consideró que no existe vulneración a los derechos del exvicepresidente. "Yo me despierto con hambre", dijo Glas

El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro el 10 de noviembre de 2025; desde allí pide una mejor dieta.

El juez Leonardo Lastra, de la Unidad Judicial de Santa Elena negó el recurso de habeas corpus correctivo interpuesto por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas. El magistrado consideró que no existe vulneración a sus derechos fundamentales y que el Estado garantiza su alimentación y atención médica en la cárcel del Encuentro.

La justicia ecuatoriana desestimó este 4 de abril de 2026 el pedido de medidas correctivas solicitado a favor de Jorge Glas. Pese a la denuncia de su defensa sobre una pérdida de ocho kilos en tres semanas y condiciones de "tortura" por falta de alimento, el juez declaró improcedente la acción. La resolución se basó en los informes presentados por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el Ministerio de Salud, los cuales aseguran que el exvicepresidete recibe una dieta diferenciada y asistencia médica constante.

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Testimonio de Glas y alegatos de la defensa

Durante la audiencia, Jorge Glas intervino vía telemática para exponer su situación personal. "Yo me despierto con hambre, paso la tarde con hambre y me acuesto con hambre", manifestó el exvicepresidente, quien atribuyó su pérdida de peso a una deficiencia deliberada en las porciones entregadas. Su abogado, Marcel Orellana, insistió en que la reducción de 78 a 70 kilogramos en menos de un mes, sumada a la falta de rehabilitación para su espondilitis anquilosante, constituía un trato inhumano que ponía en riesgo la vida del interno.Informes oficiales desmienten desnutrición

La contraparte estatal presentó pruebas documentales para desvirtuar las acusaciones. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó que Glas ha recibido 79 atenciones médicas desde su traslado a Santa Elena en noviembre de 2025, manteniendo un suministro "ininterrumpido" de fármacos. Por su parte, el SNAI detalló que el exvicepresidente cuenta con una planificación nutricional específica que incluye proteínas, ensaladas y suplementos adicionales como Ensure. Estas evidencias fueron determinantes para que el juez concluyera que no hay pruebas de tratos crueles o degradantes.

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Con la negativa del habeas corpus, Jorge Glas permanecerá bajo el régimen actual en la Cárcel del Encuentro. El magistrado también rechazó la solicitud de permitir el ingreso mensual de un médico externo particular, señalando que las capacidades del sistema de salud pública y penitenciaria son suficientes para atender sus patologías.

Esta decisión judicial se suma a las condenas previas que Glas cumple por los casos Sobornos, asociación ilícita y el proceso por pecuadlo en el caso Reconstrucción de Manabí, este último aún en etapa de apelación.

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