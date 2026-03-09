Estos son los políticos recluidos en la Cárcel del Encuentro en Ecuador

Hasta ahora, en la Cárcel del Encuentro permanecen Pablo Muentes, Wilman Terán, Aquiles Álvarez y Jorge Glas

La Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Santa Elena, se ha convertido en el destino de varios políticos ecuatorianos involucrados en causas penales de alto perfil. Entre ellos se encuentran Pablo Muentes, Wilman Terán, Aquiles Álvarez y Jorge Glas, todos trasladados al penal entre 2025 y 2026.

Pablo Muentes: sentenciado por delincuencia organizada

El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes fue trasladado a la Cárcel del Encuentro el 11 de noviembre de 2025, tras ser sentenciado por el caso Purga, una red de corrupción judicial vinculada a las investigaciones de Metástasis. Muentes cumple una pena de más de 13 años por liderar una estructura que manipuló decisiones en la justicia del Guayas.

Wilman Terán: expresidente de la Judicatura con múltiples condenas

El extitular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también se encuentra recluido en este centro de máxima seguridad. Fue trasladado en noviembre de 2025 tras acumular condenas por delincuencia organizada, asociación ilícita y obstrucción de la justicia en los casos Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla. Terán es considerado uno de los funcionarios judiciales con más procesos de alto impacto en curso.

Aquiles Álvarez: alcalde de Guayaquil detenido por casos Triple A y Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado el 8 de marzo de 2026 desde la cárcel de Latacunga hacia la Cárcel del Encuentro. Enfrenta dos procesos penales por presunta delincuencia organizada:

Caso Goleada, relacionado con lavado de activos y defraudación tributaria.

Caso Triple A, sobre una trama de desvío de combustibles con perjuicio millonario al Estado.

Su traslado se dio en medio de tensiones políticas y reclamos de su defensa, que señala falta de notificación formal.

“Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto “plan contra mi vida” basado en informes reservados.



Si el Estado tiene información real, que investigue y proteja. Pero lo que no puede hacer es usar informes “secretos” para acusar políticamente a otros sin una sola prueba.



Jorge Glas: exvicepresidente con sentencias por corrupción

El exvicepresidente Jorge Glas fue trasladado el 10 de noviembre de 2025 al nuevo penal de máxima seguridad como parte de una reubicación masiva de reos considerados de alto perfil. Glas acumula varias sentencias por cohecho, asociación ilícita y peculado, derivadas de casos de corrupción en los sectores estratégicos. La medida se ejecutó días después de su recaptura en la Embajada de México.

Un penal que concentra perfiles de alto riesgo

La Cárcel del Encuentro, inaugurada a finales de 2025, fue diseñada para alojar a reclusos considerados de alto riesgo, incluidos cabecillas de bandas criminales. El Gobierno ha sostenido que este centro busca garantizar aislamiento, impedir comunicaciones externas y reducir la influencia de grupos delictivos desde prisión.

Los traslados han generado reacciones políticas, cuestionamientos legales y denuncias de presunta persecución, mientras que el Ejecutivo los justifica como parte del control penitenciario y la lucha contra estructuras de corrupción y crimen organizado.

