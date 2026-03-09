Roque Ordóñez: "el Gobierno quiere proscribir a toda organización de oposición"

Se anuncian plantones de protesta en contra de la suspensión de la Revolución Ciudadana por parte del TCE

Roque Ordóñez, asambleísta y director del movimiento Revolución Ciudadana, anuncio acciones en contra de la suspensión del TCE.

La suspensión de nueves meses al movimiento Revolución Ciudadana por parte del Tribunal Contencioso Electoral fue catalogada como una acción de revancha política por parte del Gobierno Nacional, así lo dijeron representantes del correísmo en la provincia de Azuay.

Denuncian persecución política

Roque Ordóñez, director y asambleísta de la Revolución Ciudadana, aseguró que la intención del Gobierno Nacional es eliminar a la oposición política para las próximas elecciones seccionales y así evitar ser fiscalizado en actos de corrupción.

"La bancada de la Revolución Ciudadana ha venido denunciado los casos de corrupción de este Gobierno y por eso pretenden no tener contendientes en las diferentes provincias del país", dijo.

Además, se apuntó hacia una presunta intención de eliminar a cualquiera que sea una voz contraria al presidente Daniel Noboa de la papeleta citando casos como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez dentro del caso goleada, el retiro de la inmunidad parlamentaria al asambleísta Juan Andrés González y la posible proscripción del movimiento Reto, grupo político que llegó de la mano de la Revolución Ciudadana a diferentes cargos de elección popular.

Así se anunciaron plantones y marchas de protesta y que además se presentarán demandas ciudadanas ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Acciones políticas para las elecciones

Ordóñez evitó adelantarse sobre los movimientos políticos que realizarán en caso de que la decisión de suspensión quede en firme y únicamente se limitó a señalar que la Revolución Ciudadana "sí participará de las elecciones seccionales".

“Estamos encaminados a fortalecer nuestra organización política y recorrer el país para hacerle frente a la persecución política por parte del Gobierno Nacional”, explicó Ordóñez al tiempo que no descartó formar alianzas, pero sin ningún tipo de detalle con los grupos políticos que se sentarían a dialogar.

