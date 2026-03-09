Marcha del 8M en Quito dejó grafitis y daños menores en el Centro Histórico

Se detectó sobre todo rayones y grafitis realizados con pintura aerosol en fachadas y otras superficies

Los rayones y grafitis realizados aerosol en fachadas fueron limpiados luego de la marcha del 8M en Quito.

Un día después de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, cuadrillas municipales comenzaron trabajos de limpieza y evaluación de daños en el Centro Histórico de Quito.

La marcha del 8 de marzo recorrió varias calles del casco colonial y, tras su paso, técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) inspeccionaron principalmente el eje de la calle Guayaquil, desde San Blas hasta la Plaza de Santo Domingo, además de vías aledañas.

El levantamiento preliminar detectó sobre todo rayones y grafitis realizados con pintura aerosol en fachadas y otras superficies. Según la evaluación inicial del IMP, se trata de afectaciones menores que no comprometen la estructura de los bienes patrimoniales.

Gran parte de los grafitis ya fue retirada mediante procedimientos de limpieza especializada. En otros casos, especialmente en superficies de piedra o madera, los equipos aplican técnicas progresivas de restauración, ya que el tratamiento depende del tipo de pintura utilizada.

Intervención en el monumento a Antonio José de Sucre

Uno de los puntos intervenidos fue la base del monumento a Antonio José de Sucre, en la Plaza de Santo Domingo, donde se realizaron trabajos específicos para remover la pintura.

Las labores, que incluyen retiro de grafitis, limpieza mecánica de fachadas y mantenimiento de superficies metálicas, alcanzan cerca del 90 % de avance y continuarán durante los próximos días, aseguró el IMP.

Según estimaciones preliminares, las tareas demandarán alrededor de 2.200 dólares, recursos que salen del presupuesto regular de mantenimiento del espacio público.

Con disfraces y carteles llegaron las manifestantes a la marcha del 8M en Quito. Foto: franklin jácome

De forma paralela, técnicos elaboran informes para determinar con mayor precisión el nivel de afectación en las estructuras patrimoniales y evaluar si corresponde iniciar acciones administrativas conforme a la normativa vigente

Para el concejal Michael Aulestia, al tratarse de daño la propiedad pública, el Municipio de Quito

debe presentar la denuncia respectiva. "Ninguna manifestación puede ser confundida con vandalismo", escribió en su cuenta de X.

