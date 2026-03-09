El WTI sube un 4,26 % en medio de la amenaza del cierre total del estrecho de Ormuz

Al término de la sesión, los contratos de futuros para entrega en abril sumaban 3,87 dólares

El barril de crudo, WTI, de referencia para Ecuador, cerró este lunes en 94,77 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes, 9 de marzo de 2026, un 4,26 %, hasta 94,77 dólares el barril, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la reunión telemática del G7 sobre el impacto del conflicto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,87 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los precios del petróleo superaron durante la jornada los 100 dólares el barril, debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción por el conflicto en curso en la región.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, convocó una reunión telemática del G7, tras la cual informó de que están dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos.

"Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado para ello todavía, pero estamos abiertos, incluida Alemania, a poner en marcha un procedimiento coordinado en el momento adecuado", dijo su homólogo alemán, Lars Klingbeil.

La amenaza iraní, por guerra con EE.UU.

El estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita una quinta parte del crudo del mundo y buena parte de minerales estratégicos, está virtualmente cerrado por las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra quienes lo transiten.

Según la consultora Rapidan Energy, la amenaza de un cierre total del estrecho ha derivado en la mayor interrupción del suministro de crudo de la historia.

El analista Tom Essaye anota hoy en su informe diario Sevens Report que las perspectivas futuras del petróleo dependen "casi exclusivamente" de cómo y cuándo se resolverá el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz, más se reducirá la producción de la región del Golfo", señaló, apuntando a un posible déficit en la oferta de crudo si esta ruta sigue cerrada virtualmente durante mucho tiempo.

