Marcha del 8M se toma las calles del centro norte de Quito

La marcha en conmemoración por el Dia Internacional de la Mujer salió desde el parque El Ejido

Cientos de mujeres se concentraron la mañana de este domingo en el parque El Ejido, en la intersección de las avenidas Patria y Amazonas, en Quito. Con banderas moradas, carteles y pitos, se prepararon para participar en la marcha por el 8M, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Entre las asistentes estuvo Solange Cruz, profesora de 28 años, quien participa en estas movilizaciones desde hace una década. Para ella, la situación de las mujeres en el país es preocupante y la marcha es un espacio para recordarlo.

María Pizarro, de 18 años, también llegó al punto de encuentro. Explicó que decidió marchar para visibilizar el acoso, la exclusión y la violencia que, según afirma, viven muchas mujeres a diario. “Marchamos para que se nos escuche y para que las próximas generaciones puedan vivir libres de violencia”, señaló. Agregó que la movilización también busca recordar a las víctimas de femicidio y exigir que estos casos no queden en la impunidad. Aunque es joven, asegura que ha participado en estas jornadas desde hace varios años y que cada vez observa una mayor presencia de mujeres en las calles. “Todas tenemos hermanas, primas, amigas; no quisiéramos que algo les pase”, dijo.

La movilización arrancó pasadas las 10:00 desde la avenida Patria y Amazonas. El primer punto de parada fue la Fiscalía, donde las manifestantes entonaron consignas y canciones. En ese lugar, María Fernanda Chala señaló que la concentración frente a la institución busca recordar los femicidios que, según expresó, aún permanecen en la impunidad y exigir justicia para las víctimas.

Luego, la marcha avanzó por la avenida 12 de Octubre y continua por la calle Gran Colombia en dirección al centro histórico.

Amparo Macas, integrante del colectivo Yacha Warmicuna, explicó que la organización de la jornada tomó cerca de dos meses. Para ella, la movilización de este año se desarrolla en un contexto político particular. “La marcha tiene un carácter distinto porque ocurre en medio de un gobierno con tinte fascista que, desde nuestra perspectiva, impulsa leyes que afectan a las mujeres y a la población en general. Sobran razones para marchar en una sola voz”, afirmó.

¿Dónde concluirá la marcha?

Está previsto que la movilización concluya en la Plaza de Santo Domingo, donde se realizará un acto simbólico en conmemoración del 8 de marzo. Allí, las participantes recordarán a las víctimas de violencia de género y reiterarán sus demandas por igualdad y justicia.

