Rivadeneira sobre la suspensión de la RC: "La organización nunca fue notificada"

La suspensión de Revolución Ciudadana por nueve meses fue abordada por Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento político, durante una entrevista con Teleamazonas este 9 de marzo. La dirigente habló sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que admitió una denuncia presentada por la Fiscalía relacionada con presunto financiamiento irregular de campañas.

Rivadeneira afirmó que la organización política no fue informada formalmente de que formaba parte de una investigación. Según explicó, el movimiento se enteró del proceso una vez que ya se había tomado la decisión judicial que derivó en la suspensión temporal de sus actividades políticas.

“La organización política nunca fue notificada de que estaba incluida en un proceso de investigación”, aseguró la presidenta de Revolución Ciudadana, quien cuestionó la actuación del juez que llevó el caso y sostuvo que existen irregularidades en el procedimiento.

Suspensión de Revolución Ciudadana y críticas al proceso judicial

Durante la entrevista, la dirigente argumentó que el proceso se desarrolla en medio del calendario electoral vigente en Ecuador. Recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó el calendario el 14 de febrero, por lo que considera que ninguna organización política debería ver afectada su participación en el proceso.

Además, señaló que la investigación se relaciona con un presunto delito de delincuencia organizada para fines de lavado de activos. Sin embargo, aseguró que la normativa penal no permitiría investigar a una organización política bajo esa figura jurídica.

“El artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal dice que delincuencia organizada solamente actúa frente a personería moral, no jurídica”, indicó Rivadeneira al cuestionar la base legal de la investigación.

La presidenta del movimiento también sostuvo que no se puede aplicar una sanción sin que exista previamente una indagación formal. En ese contexto, afirmó que la decisión del tribunal afecta el funcionamiento de la democracia en el país.

“Todas estas irregularidades nos llevan a confirmar que el Ecuador vive una dictadura”, afirmó la dirigente, al sostener que el objetivo sería impedir la participación electoral de su organización política.

Revolución Ciudadana analiza escenarios ante la suspensión

Rivadeneira también respondió sobre las posibles consecuencias de la medida en la estructura política del movimiento. Según explicó, la suspensión podría afectar la participación en futuros procesos electorales si no se revierte la decisión judicial.

A pesar de ello, aseguró que la organización ya ha atravesado situaciones similares en años anteriores y que su militancia continuará activa. En ese sentido, insistió en que el respaldo territorial del movimiento será clave frente al actual escenario político.

“Claro que se debilita la democracia con este tipo de decisiones arbitrarias”, señaló durante la entrevista, al referirse al impacto que tendría la suspensión en el sistema político ecuatoriano.

La dirigente explicó que el equipo jurídico del movimiento ya presentó una primera acción legal para intentar revertir la medida. Se trata de una revocatoria de auto presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral.

“El día de ayer ya presentamos una revocatoria de auto que busca dejar sin efecto esta suspensión”, detalló Rivadeneira, quien además indicó que solicitarán la recusación del juez que emitió la decisión.

Investigación por financiamiento de campaña y respuesta del movimiento

En la entrevista también se abordó la investigación de la Fiscalía sobre presunto lavado de activos vinculado al financiamiento de campañas electorales. Frente a ello, la dirigente aseguró que el movimiento ha sido auditado de forma regular por el órgano electoral.

Según explicó, el control sobre los recursos de los partidos políticos se realiza cada año y también durante los procesos electorales. En ese contexto, afirmó que la organización cumple con los mecanismos de fiscalización establecidos por la ley.

“Lo voy a decir categóricamente: la Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos del extranjero para financiamiento de campañas electorales”, aseguró. Rivadeneira también defendió a los dirigentes Luisa González y Andrés Arauz frente a las investigaciones que se han mencionado en el debate público. Ambos forman parte de la estructura política del movimiento.

“Ponemos las manos al fuego por ellos”, dijo la dirigente, al destacar que forman parte de la directiva nacional electa durante la convención realizada en Manabí semanas atrás.

Finalmente, explicó que el registro oficial de la nueva directiva aún no ha sido aprobado por el órgano electoral, pese a que han pasado siete semanas desde la convención del movimiento político. “El código de la democracia dice que de manera inmediata, después de una convención, la organización política pasa a la inscripción inmediata”, señaló Rivadeneira al cuestionar la demora en el trámite.

