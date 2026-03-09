Expreso
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abatieron a seis hombres durante un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico.
EE. UU. desmantela embarcación narco en el Pacífico: seis abatidos en nueva ofensivaa

La acción combate el narcotráfico en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abatieron este domingo 8 de marzo del 2026 a seis hombres durante un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico presuntamente vinculada al narcotráfico, informó el Comando Sur (SOUTHCOM). Con este hecho, ya suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde el inicio de estas operaciones en septiembre de 2025.

La acción se ejecutó dentro de la operación Lanza del Sur, mediante la cual Estados Unidos afirma haber causado la muerte de más de 150 personas en embarcaciones en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, además de incrementar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur indicó que las fuerzas estadounidenses “llevaron a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones clasificadas como terroristas”.

“Igualmente, la inteligencia confirmó que la nave se desplazaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones ilícitas. En esta acción murieron seis narcoterroristas. Ninguna fuerza militar estadounidense sufrió daños”, señaló el SOUTHCOM en sus redes sociales.

Este nuevo operativo ocurre tras la acción previa del 23 de febrero en el Caribe, que dejó tres fallecidos, también vinculados presuntamente al narcotráfico. La intervención coincide con el lanzamiento de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ del presidente estadounidense Donald Trump, quien el sábado 7 de marzo del 2026 reunió en Miami a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha para conformar una coalición militar contra los “narcoterroristas”.

Como parte de esta cooperación, el SOUTHCOM de Estados Unidos y Ecuador realizaron la semana pasada su primera operación militar conjunta contra el narcotráfico en territorio ecuatoriano. Mientras tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmó un acuerdo con casi 20 gobiernos de América Latina y el Caribe para comprometerlos en la lucha contra los “narcoterroristas”, tras advertirles que Estados Unidos “está listo” para emprender una “ofensiva en solitario” si no existe cooperación.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos califican estos ataques como ilegales, el Gobierno de Trump sostiene que sus acciones se justifican al encontrarse en un “conflicto armado” contra cárteles y organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico proveniente de Latinoamérica.

