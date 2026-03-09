Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el nivel de presión sobre el crimen organizado transnacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el nivel de presión sobre el crimen organizado transnacional.Cortesía

Coalición Anticarteles de las Américas: EE. UU. aumenta presión militar regional

El anuncio se enmarca en la cumbre Escudo de las Américas, donde se formalizó la Coalición Anticarteles de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el nivel de presión sobre el crimen organizado transnacional al emitir una proclamación que instruye a su administración a “demoler” a los cárteles y organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio occidental. 

(Sigue leyendo: Daniel Noboa entre los 12 apóstoles de Donald Trump)

El anuncio se enmarca en la reciente cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami, donde se formalizó la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas, integrada por representantes militares de 17 países.

La proclamación, firmada el 7 de marzo de 2026, asegura que la Casa Blanca ha destinado “recursos sin precedentes” al combate contra cárteles y bandas transnacionales, entidades que Trump describe como estructuras con control territorial, capacidad militar, maniobra sobre sistemas políticos y uso sistemático del terrorismo como método de intimidación. 

RELACIONADAS
El anuncio se enmarca en la reciente cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami,
El anuncio se enmarca en la reciente cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami.Cortesía

Coalición militar hemisférica

El Gobierno estadounidense sostiene que la nueva coalición implica coordinación operativa entre mandos militares de los países participantes para ejecutar acciones conjuntas. Durante la cumbre, Trump afirmó que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos”, señalando que la estrategia llevará la lucha contra los cárteles desde el ámbito policial hacia operaciones militares directas.

Estados Unidos había anticipado este giro desde finales de 2025, cuando comenzó una serie de bombardeos a embarcaciones que Washington identificó como narcolanchas, una campaña que dejó más de un centenar de víctimas, según reportes internacionales. 

Los cuatro lineamientos de la proclamación

  1. Demoler a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras “en la mayor medida posible”, según la legislación vigente.
  2. Privarlas de control territorial y acceso a financiamiento, mediante acciones coordinadas con países aliados.
  3. Entrenar y movilizar a los ejércitos de las naciones socias para consolidar una fuerza de combate regional.
  4. Contener influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental.

Un bloque hemisférico con ausencias clave

FRANCIS DONOVAN, COMANDANTE DEL COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

¿Quién es el general Francis Donovan y por qué se reunió con Daniel Noboa?

Leer más

La coalición fue presentada ante doce jefes de Estado de la región, entre ellos los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador). Sin embargo, México, Colombia y Brasil, países directamente afectados por el crimen organizado, estuvieron ausentes del acuerdo.

La proclamación se presenta en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en América Latina y de operaciones de alto riesgo, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, durante una operación especial que elevó los niveles de tensión en la región.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Coalición Anticarteles de las Américas: EE. UU. aumenta presión militar regional

  2. Deslave durante intensas lluvias deja un fallecido en el cantón La Maná

  3. PSC rechaza cambios en Autoridad Aeroportuaria Guayaquil: "Es el fin de competencia"

  4. Municipio de Guayaquil: Cynthia Cruz asume gerencia de DASE tras salida de Pesantes

  5. Radares en Quito: ¿dónde se ha reducido la velocidad de los vehículos?

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  2. Pabel Muñoz y Paola Pabón estarían amenazados por demandas a la reforma al Cootad

  3. Fiscalía señaló a Álvarez y 4 procesados más como autores en el caso Triple A

  4. Caso Triple A: Audiencia de juicio se suspende y se retomará el sábado 14 de marzo

  5. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

Te recomendamos