Coalición Anticarteles de las Américas: EE. UU. aumenta presión militar regional

El anuncio se enmarca en la cumbre Escudo de las Américas, donde se formalizó la Coalición Anticarteles de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el nivel de presión sobre el crimen organizado transnacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el nivel de presión sobre el crimen organizado transnacional al emitir una proclamación que instruye a su administración a “demoler” a los cárteles y organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio occidental.

(Sigue leyendo: Daniel Noboa entre los 12 apóstoles de Donald Trump)

El anuncio se enmarca en la reciente cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami, donde se formalizó la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas, integrada por representantes militares de 17 países.

La proclamación, firmada el 7 de marzo de 2026, asegura que la Casa Blanca ha destinado “recursos sin precedentes” al combate contra cárteles y bandas transnacionales, entidades que Trump describe como estructuras con control territorial, capacidad militar, maniobra sobre sistemas políticos y uso sistemático del terrorismo como método de intimidación.

El anuncio se enmarca en la reciente cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami. Cortesía

Coalición militar hemisférica

El Gobierno estadounidense sostiene que la nueva coalición implica coordinación operativa entre mandos militares de los países participantes para ejecutar acciones conjuntas. Durante la cumbre, Trump afirmó que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos”, señalando que la estrategia llevará la lucha contra los cárteles desde el ámbito policial hacia operaciones militares directas.

Estados Unidos había anticipado este giro desde finales de 2025, cuando comenzó una serie de bombardeos a embarcaciones que Washington identificó como narcolanchas, una campaña que dejó más de un centenar de víctimas, según reportes internacionales.

Today’s Shield of the Americas Summit cements the commitment of 13 like-minded countries in our Hemisphere.



We share a common region and now a common purpose.



The Donroe Doctrine will ensure our security, sovereignty, and economic freedom. pic.twitter.com/9fCH3aLSTQ — Department of State (@StateDept) March 7, 2026

Los cuatro lineamientos de la proclamación

Demoler a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras “en la mayor medida posible”, según la legislación vigente. Privarlas de control territorial y acceso a financiamiento, mediante acciones coordinadas con países aliados. Entrenar y movilizar a los ejércitos de las naciones socias para consolidar una fuerza de combate regional. Contener influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental.

Un bloque hemisférico con ausencias clave

¿Quién es el general Francis Donovan y por qué se reunió con Daniel Noboa? Leer más

La coalición fue presentada ante doce jefes de Estado de la región, entre ellos los presidentes Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador). Sin embargo, México, Colombia y Brasil, países directamente afectados por el crimen organizado, estuvieron ausentes del acuerdo.

La proclamación se presenta en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en América Latina y de operaciones de alto riesgo, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, durante una operación especial que elevó los niveles de tensión en la región.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ