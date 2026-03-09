Rescatan 25 gallos tras operativo en gallera clandestina en Quito

Durante el operativo en Guayllabamba, 25 gallos de pelea fueron rescatados y quedaron bajo custodia de la Unidad de Bienestar Animal tras la clausura de una gallera clandestina en Quito.

El Municipio de Quito clausuró una gallera clandestina que operaba en el sector de Guayllabamba, al norte de la capital, durante un operativo que permitió rescatar 25 gallos de pelea y sancionar a 17 personas que participaban en el evento ilegal.

Le invitamos a que lea: En Quito, alarmas con tecnología antigua fallan ante la ola de inseguridad

La intervención fue ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en coordinación con la Unidad de Bienestar Animal (UBA), como parte de las acciones para combatir el maltrato animal y las actividades ilegales en el Distrito Metropolitano.

25 gallos de pelea quedaron bajo custodia de la UBA

Durante el operativo, los participantes entregaron de forma voluntaria 25 gallos de pelea, que ahora permanecen bajo el cuidado de la Unidad de Bienestar Animal.

Según las autoridades municipales, los animales presentaban condiciones asociadas a este tipo de prácticas, caracterizadas por maltrato, exposición a violencia y entrenamientos destinados a peleas.

Reforma al Cootad impactaría a convenios con el Municipio de Quito y la prefectura Leer más

Las peleas de gallos están prohibidas en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que constituyen una forma de crueldad animal sancionada por la normativa local.

17 sancionados por participar en gallera clandestina

En el lugar se iniciaron 17 procesos sancionatorios contra las personas que se encontraban en el sitio, incluido el organizador del evento.

“No solo se sanciona a quienes organizan estas actividades ilegales, sino también a quienes asisten, participan o apuestan en ellas. Las peleas de animales están prohibidas en Quito y quienes acudan a estos eventos también se exponen a fuertes sanciones”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

De acuerdo con el Código Municipal de Quito, organizar, promocionar, asistir, participar o apostar en peleas entre animales o entre animales y personas constituye una infracción muy grave.

La sanción puede alcanzar 10 salarios básicos unificados, lo que equivale aproximadamente a 4.820 dólares.

Hallan armas de fuego y armas blancas durante el operativo

Durante la intervención también participó la Policía Nacional del Ecuador, que encontró dos armas de fuego, una de ellas presuntamente de dotación policial, además de seis armas blancas.

Uno de los asistentes fue retenido por portar una de estas armas. Las autoridades municipales informaron que en 2025 la Agencia Metropolitana de Control emitió 25 sanciones contra organizadores y dueños de galleras, cifra que triplica las registradas en 2024, cuando se reportaron ocho procesos sancionatorios por esta actividad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.