Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Donald Trump recibió a Daniel Noboa en la cumbre
Donald Trump recibió a Daniel Noboa en la cumbre "Escudo de las Américas"SAUL LOEB / AFP

Daniel Noboa participa de la primera cumbre "Escudo de las Américas" de Donald Trump

La primera cumbre "Escudo de las Américas" convoca a doce países del continente para luchar contra el narcoterrorismo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue recibido este 7 de marzo de 2026 por el primer mandatario estadounidense Donald Trump en Doral, Florida, para participar de la primera cumbre "Escudo de las Américas", que convoca a otros once países del continente.

Noboa fue recibido por Trump en la alfombra roja colocada al ingreso de la cumbre, donde tuvieron un breve conversación y posaron para las fotos oficiales del encuentro. Luego de Noboa, Trump recibió al Javier Milei, presidente de Argentina.

RELACIONADAS

Cumbre busca libertad, la seguridad y la prosperidad

Previo al encuentro, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dio la bienvenida a todos los presidentes señalando en su cuenta de X que el encuentro es "una coalición de 13 países comprometidos con la libertad, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio. Junto con nuestros socios, Estados Unidos transformará el hemisferio occidental".

DANIEL NOBOA INGRESO CUMBRE ESCUDO DE LAS AMERICAS
Daniel Noboa ingresando a la cumbre Escudo de las Américas.CORTESIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El "Escudo de las Américas" es una iniciativa busca consolidarse como una coalición de naciones enfocadas en la lucha contra el narcoterrorismo y la migración irregular en el continente. Además, pretende impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental.

RELACIONADAS

Días atrás, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que mandatarios de al menos 12 países se reunirán con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Doral, Florida. El objetivo central es impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental.

Kristi Noem lidera el Escudo de las Américas

El presidente Trump, además, anunció que la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se desempeñará como enviada especial para el "Escudo de las Américas". Noem ha tenido dos visitas a Ecuador durante la presidencia de Daniel Noboa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consejo de la Judicatura acepta la renuncia del juez Carlos Serrano en Quito

  2. Lluvias en Quito causan inundaciones, deslizamientos y colapso de casa patrimonial

  3. Agente de ATM atropelló a peatón en avenida del Bombero: Esto pasó tras el siniestro

  4. Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

  5. Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo

LO MÁS VISTO

  1. Secuestro de mujer en Guayaquil: Esto contó un vecino que intentó evitar el delito

  2. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

  3. Polémica en Quito por cargo municipal de la asambleísta Ledy Zúñiga

  4. Caso Goleada: qué información buscará Fiscalía en los dispositivos de Aquiles Álvarez

  5. Municipio de Guayaquil: cuántos funcionarios han salido tras la detención de Álvarez

Te recomendamos