Daniel Noboa participa de la primera cumbre "Escudo de las Américas" de Donald Trump

La primera cumbre "Escudo de las Américas" convoca a doce países del continente para luchar contra el narcoterrorismo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue recibido este 7 de marzo de 2026 por el primer mandatario estadounidense Donald Trump en Doral, Florida, para participar de la primera cumbre "Escudo de las Américas", que convoca a otros once países del continente.

Noboa fue recibido por Trump en la alfombra roja colocada al ingreso de la cumbre, donde tuvieron un breve conversación y posaron para las fotos oficiales del encuentro. Luego de Noboa, Trump recibió al Javier Milei, presidente de Argentina.

Cumbre busca libertad, la seguridad y la prosperidad

Previo al encuentro, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dio la bienvenida a todos los presidentes señalando en su cuenta de X que el encuentro es "una coalición de 13 países comprometidos con la libertad, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio. Junto con nuestros socios, Estados Unidos transformará el hemisferio occidental".

Daniel Noboa ingresando a la cumbre Escudo de las Américas. CORTESIA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El "Escudo de las Américas" es una iniciativa busca consolidarse como una coalición de naciones enfocadas en la lucha contra el narcoterrorismo y la migración irregular en el continente. Además, pretende impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental.

Días atrás, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó que mandatarios de al menos 12 países se reunirán con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Doral, Florida. El objetivo central es impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en el hemisferio occidental.

Kristi Noem lidera el Escudo de las Américas

El presidente Trump, además, anunció que la secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se desempeñará como enviada especial para el "Escudo de las Américas". Noem ha tenido dos visitas a Ecuador durante la presidencia de Daniel Noboa.

