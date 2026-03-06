Luis Gallegos sobre reunión Noboa-Trump: "Hablará cinco minutos; no habrá más tiempo"

Entrevista | El excanciller analiza las relaciones con Colombia y la participación de Daniel Noboa en la Cumbre de Trump

Luis Gallegos fue canciller de Ecuador durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Jurisprudencia. Está en el servicio exterior desde 1966.

Tras un mes de tensiones diplomáticas y aranceles del 30% a Colombia, el excanciller ecuatoriano Luis Gallegos advierte que la falta de diálogo binacional representa un "disparo al pie" para la economía ecuatoriana. Ante el inminente encuentro entre Daniel Noboa y Donald Trump en Miami, el experto analiza la urgencia de una estrategia de seguridad compartida y el impacto global del conflicto en Medio Oriente.

La crisis diplomática Ecuador-Colombia cumple su primer mes

El 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero por una supuesta falta de cooperación del gobierno del presidente Gustavo Petro en la protección de la seguridad de la frontera común entre países.

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia cumplió su primer mes bajo una marcada preocupación de los sectores comerciales, empresarios y ciudadanos afectados de ambos países. Mientras la tensión persiste con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, el primer mandatario ecuatoriano Daniel Noboa se prepara para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre Hemisférica convocada para este 7 de marzo de 2026 en Miami. Luis Gallegos, excanciller de Ecuador, analiza en entrevista con Diario EXPRESO las consecuencias de estas acciones, así como el potencial peligro que representa para los intereses del país y la región el reciente ataque a Irán en Medio Oriente.

El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a los aranceles de Daniel Noboa con la imposición de una tasa recíproca a los productos ecuatorianos. ARCHIVO: EFE

Los aranceles a Colombia, un "tiro al pie" para Ecuador

- Este 1 de marzo se cumplió un mes de la aplicación del arancel del 30 % a las importaciones de Colombia y la crisis parece ahondarse. ¿Esto avanzó más de lo que debía?

Como diplomático, considero que todo impasse entre países, más aún con los vecinos, se puede solucionar mediante el diálogo. Hay mecanismos establecidos de larga data con Colombia que crean gabinetes binacionales y grupos técnicos de todas las materias, especialmente de seguridad y comercio, donde se mezclan ambos temas. Esto no debía haber llegado a este nivel porque infringe un grave costo al pueblo ecuatoriano, no solamente a las provincias del norte. Es un disparo al pie en el contexto del costo para el país.

- Sin embargo, el presidente Daniel Noboa alega falta de cooperación en materia de seguridad por parte de Gustavo Petro. ¿Había otras formas de reclamo más eficientes?

Hay otras medidas de seguridad que pueden adoptarse y creo que las tarifas no son una fórmula de solución a un problema de seguridad. Puede ser un aliciente político; muchos critican que esta medida fue pedida por la derecha colombiana para hacer que el candidato presidencial del partido de Petro pierda. Creo que podía haberse logrado un mayor entendimiento, enfatizando un trabajo más coordinado con los grupos técnicos militares y policiales.

- ¿Cuál puede ser una salida a esta crisis diplomática?

Nosotros tenemos también que hacer un mejor trabajo a nivel de frontera y de puertos. El tema nuestro, fundamentalmente, es que se nos acusa de ser el mayor proveedor de cocaína de Europa y esa droga sale por los puertos ecuatorianos. Pero este problema no se va a solucionar en el sur global; no se resolverá si los países que consumen no reducen el consumo, si Estados Unidos y la Unión Europea siguen haciéndolo a los niveles actuales. Yo he sugerido una solución de mercado -ya que les gustan tanto las soluciones capitalistas- para que nosotros cobremos a los países consumidores por las toneladas que capturamos cada año.

Donald Trump convocó a líderes de centro-derecha de América Latina a una Cumbre Hemisférica sobre seguridad, a realizarse este 7 de marzo de 2026. ARCHIVO: efe

Ecuador llega con pendientes a reunión con Donald Trump

- Mientras la crisis con Colombia crece, el presidente Daniel Noboa se prepara para la Cumbre Hemisférica de este 7 de marzo en Estados Unidos. ¿Qué gana y qué pierde Ecuador con esta reunión convocada por Donald Trump?

El presidente Noboa debe asistir a una invitación del presidente norteamericano. Yo aspiraba a que la relación con Estados Unidos, dadas las vinculaciones que Noboa tenía con el presidente Trump, hubiera sido mucho más estrecha; que ya hubiera hecho una visita de Estado y tuviera un convenio de comercio suscrito, pero hasta este momento no tenemos sino un marco referencial. Por otro lado, la seguridad es el tema imperativo del hemisferio, especialmente para los países del área andina, donde Colombia y Perú son los mayores productores. Ecuador es un país de tránsito, pero Estados Unidos es el mayor consumidor y tiene que haber una combinación de esfuerzos: no solo tratar de afectar a los grupos exportadores de acá, sino una reducción sensible del consumo por parte de ellos.

- ¿Qué esperar de esta reunión con Trump?

Esta reunión en Miami es un encuentro importante que va a delinear algunos temas; es la primera vez que el presidente Trump invita a estos mandatarios a formular su visión de lo que es la doctrina ‘Donroe’ y a precisar estos puntos. Cada uno de los presidentes hablará cinco minutos; no creo que tengan más tiempo. Si tiene una bilateral con Marco Rubio o con los otros, será una reunión de trabajo. Esto tiene que continuarse a posteriori de esta famosa cita. Pero el problema que tenemos en este momento es que la relación con Estados Unidos se está fortaleciendo solo en el combate a un problema que ellos tienen.

Pese a su cercanía, incluso familiar con miembros de su administración, el presidente Daniel Noboa no ha logrado una visita de Estado al presidente Donald Trump. ARCHIVO: PRESIDENCIA

Daniel Noboa debe fortalecer su relación con Washington

- ¿A qué responde que la relación con Estados Unidos no sea más cercana, como para una reunión bilateral? ¿Es responsabilidad de la canciller Gabriela Sommerfeld?

Es un tema integral que requiere una planificación estratégica de política exterior, en la cual debe haber una combinación de factores entre Carondelet, la Cancillería y los ministerios de Defensa y Finanzas. Tenemos un diálogo bilateral amplio que se creó como mecanismo hace dos décadas. Cuando era embajador en Washington, creamos ese espacio para dar certeza sobre temas centrales: seguridad, migración y cooperación. Pero prácticamente desde la salida del expresidente de Estados Unidos, George Bush, la cooperación se ha reducido significativamente. Creo que ese diálogo tendría que haber sido mucho más fortalecido y visible con visitas constantes del presidente Noboa y su equipo a Washington.

- Sin embargo, Estados Unidos recientemente realizó operaciones militares en el país e incluso el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador cubano. ¿Estos hechos tienen relación con lo que Estados Unidos espera de Ecuador?

Ecuador tiene cuatro convenios con Estados Unidos firmados en la época de Guillermo Lasso. No intervinieron tropas americanas, lo que intervino es inteligencia. El problema fundamental en el manejo de este tema es que tenemos un interés nacional en reducir la sangre de nuestras calles. Esto se produce por la guerra contra el narcotráfico, pero no estamos obteniendo los resultados necesarios. No creo que esté vinculado lo uno con lo otro. Sobre el tema de Cuba, hasta ahora nadie entiende la decisión porque no ha habido una explicación del Gobierno. Además, sobre las declaraciones al respecto, seguramente esa carta no fue hecha en la Cancillería; conozco a mis colegas y son demasiado profesionales. Seguramente a alguien en Carondelet se le ocurrió y escribió eso.

Ecuador debe prestar atención a Irán: "son combatientes de otro tipo"

- Por otro lado, la situación de Irán empieza a preocupar a la región. ¿Cómo ese conflicto puede afectar a Ecuador?

El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán tiene enormes consecuencias para el mundo. El peligro es la capacidad que tienen de ejercer acciones mucho más allá de la órbita del Golfo Pérsico. Creo que hoy estamos frente a una lucha cultural que para muchos, lamentablemente, es desconocida porque el conflicto del Medio Oriente es también religioso. Cuando el sacrificio de un guerrero chiita o sunita implica llegar al cielo para defender su creencia, estamos frente a combatientes de otro tipo. Esto no es solo un tema de que no accedamos con nuestro banano a los puertos momentáneamente o que el petróleo no salga.

