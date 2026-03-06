Disparos y asesinato en 9 de Octubre y García Avilés, centro de Guayaquil

Reportes alertaron sobre disparos y un asesinato en el centro de Guayaquil. ATM confirmó cierre parcial por operativo

Un hecho violento alarmó la tarde de este viernes 6 de marzo al centro de Guayaquil. En redes sociales circulan reportes sobre disparos y el asesinato de una persona en la intersección de la avenida 9 de Octubre y la calle García Avilés.

La inseguridad vuelve a generar preocupación en zonas turísticas y espacios públicos del centro de Guayaquil, donde ciudadanos reportaron momentos de tensión tras escucharse detonaciones en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

El incidente habría ocurrido en la avenida 9 de Octubre y García Avilés, un punto céntrico cercano a comercios, oficinas y zonas de alta circulación peatonal.

En redes sociales, varios usuarios aseguraron haber escuchado disparos y mencionaron que una persona habría sido asesinada en el sitio. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esta información.

Cierre parcial de la vía en el centro de Guayaquil

Ante la situación registrada en el sector, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre restricciones en la circulación.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la entidad indicó que se ejecutó un cierre parcial de la calle Francisco García Avilés y la avenida 9 de Octubre debido a un procedimiento de la Policía Nacional.

📢Debido a un procedimiento de @PoliciaEcuador, se realiza cierre parcial en la calle Francisco García Avilés y Av. 9 de Octubre.



Agentes de la #ATM se encuentran en el sector gestionando la movilidad. Se recomienda conducir con precaución.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/02yuHS4doA — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 6, 2026

“Agentes de la ATM se encuentran en el sector gestionando la movilidad. Se recomienda conducir con precaución”, señala la publicación difundida por la entidad.

Turista quiteño fue asesinado en cerro Santa Ana por robo



Este hecho ocurre el mismo día en que un turista fue asesinado en Guayaquil. En el escalón número 356 del cerro Santa Ana, en el centro, se registró un acto violento que dejó una persona fallecida. La víctima fue identificada como Álex Stalin Ilumiquiga Díaz, de 33 años y originario de Quito. Según versiones policiales, él se encontraba en el sector junto a su familia, ya que habían llegado desde la capital por turismo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría sido objeto de un robo. Los delincuentes, armados, intentaron sustraer sus celulares y, durante un forcejeo, uno de ellos le disparó en el tórax, causando su muerte en el lugar.

