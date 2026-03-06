Así se ejecutó el ataque que impactó a los Comandos de la Frontera en Ecuador

El sitio funcionaba como zona de descanso y entrenamiento para cerca de 50 integrantes de esta organización

Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas permitió ubicar y bombardear un campamento de los Comandos de la Frontera.

Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas permitió ubicar y bombardear un campamento de los Comandos de la Frontera (CDF) en la provincia de Sucumbíos, una de las zonas más afectadas por la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico en la frontera norte.

El ataque se produjo en el sector Santa Rosa, en el cantón Cascales, tras labores de inteligencia que incluyeron misiones de reconocimiento aéreo y terrestre. Según información militar, el sitio funcionaba como zona de descanso y entrenamiento para cerca de 50 integrantes de esta organización, y era parte de los anillos de seguridad utilizados por alias Mono Tole, identificado como cabecilla del grupo.

Un campamento con capacidad operativa

Resguardo de mandos criminales,

Entrenamiento de nuevos integrantes,

Apoyo logístico para operaciones en la frontera.

Durante el rastrillaje posterior al bombardeo, militares hallaron armamento y otros indicios relacionados con las actividades ilícitas de los CDF. No se informó sobre detenciones o bajas.

Aporte de Estados Unidos en la operación

La intervención se realizó con intercambio de información proporcionada por Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación en seguridad entre ambos países. El operativo combinó el uso de aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal especializado, lo que permitió georreferenciar el campamento y ejecutar su destrucción.

Los Comandos de la Frontera operan en la franja limítrofe entre Ecuador y Colombia, donde mantienen rutas para el tráfico de drogas, armas y combustible de contrabando. Sus campamentos móviles suelen estar ubicados en áreas selváticas de difícil acceso, lo que complica las operaciones de control estatal.

Fuentes castrenses señalan que estas acciones buscan afectar la logística y movilidad de los grupos criminales que operan en esta zona, considerada estratégica para el tránsito de cargamentos hacia la costa.

Ecuador mantiene operaciones en la frontera norte

El operativo en Sucumbíos se enmarca en la fase denominada Ofensiva Total, parte del despliegue militar iniciado tras el incremento de violencia atribuida al crimen organizado.

Aunque desde el Gobierno se destacan estos golpes como avances para recuperar el control territorial, las estructuras criminales continúan activas en poblaciones fronterizas, donde mantienen economías ilícitas y capacidad de reclutamiento.

