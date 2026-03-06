Delfín vs. Guayaquil City HOY: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2026

El invicto Delfín mide fuerzas ante un necesitado Guayaquil City en Manta, abriendo la tercera jornada del torneo ecuatoriano

La tercera fecha de la LigaPro 2026 arranca con el partido entre Delfín y Guayaquil City. El cuadro cetáceo llega con la motivación de mantenerse invicto en el torneo, mientras que los ciudadanos urgen de una victoria para salir del fondo de la tabla.

El encuentro se disputará este viernes 6 de marzo de 2026 en el Estadio Jocay de Manta. Un escenario donde el equipo local se hace fuerte gracias al apoyo de su hinchada, que espera ver a su club peleando en la parte alta del campeonato.

Aquí tienes el horario oficial según tu ubicación para no perderte este compromiso:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

Argentina, Chile y Uruguay: 21:30

México: 18:30

Guayaquil City busca su primera victoria de la temporada. Cortesía

¿Dónde ver Delfín vs. Guayaquil City EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador y el resto del mundo, la transmisión oficial estará disponible a través de la plataforma de streaming Zapping, dueña de los derechos del torneo. También podrás seguir el minuto a minuto mediante las redes sociales oficiales de ambos clubes.

Ambas escuadras saltarán al gramado con sus mejores elementos para asegurar los tres puntos. Delfín busca consolidarse en el pelotón de líderes, mientras que el City, dirigido por Pool Gavilánez, intentará repetir la sorpresa que ya dio en enfrentamientos previos de la Copa Ecuador.

Posible alineación de Delfín

El estratega Juan Zubeldía mantendría la base que logró un valioso empate en la jornada anterior. La solidez defensiva y la velocidad por las bandas serán las claves para doblegar a un rival que suele replegarse bien y apostar por el contragolpe directo.

Delfín: Heras; Reyes, Rubio, Bedoya, Burdisso, Zuñiga; Valverde, Castro, Heredia, Perinciolo; Ayunta.

Posible alineación de Guayaquil City

Pool Gavilánez (o el cuerpo técnico de turno según la directiva "ciudadana") confía en la experiencia de sus referentes como Damián Díaz para dar el golpe en Manabí. La consigna es mantener el orden táctico y aprovechar la eficacia de sus delanteros en las pocas oportunidades generadas.

Guayaquil City: Perea; Rodríguez, Quiñónez, Arias; Ayoví, Sambonino, Laurino, Mancilla; Nuala, Díaz y Mero.

