Pol Deportes se une al equipo de Telemundo para la cobertura del Mundial

El joven creador de contenido deportivo Pol Deportes fue anunciado oficialmente como parte del staff de Telemundo encargado de la cobertura del Mundial en Estados Unidos.

La noticia se dio a conocer durante una emisión especial en el set del canal, cuando el conductor Carlos Calderón sorprendió al influencer con la invitación en vivo, marcando un hito en su carrera y en la estrategia de la cadena para acercarse a nuevas audiencias a través de figuras digitales.

Calderón destacó el talento y la proyección de Pol Deportes, conocido en redes sociales por su estilo fresco y su conexión con el público joven aficionado al fútbol. “Paul, vas a ser parte del Mundial ahora aquí con nosotros en Telemundo. Vas a estar ayudándonos a lo largo de todo el proceso. Te felicito de verdad, eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Que sigan los éxitos”, expresó Calderón ante aplausos del equipo presente en el estudio.

El anuncio tuvo un gran impacto en redes sociales, donde los seguidores de Pol celebraron su incorporación al canal. El propio creador compartió fragmentos de su experiencia en el set y expresó su gratitud: “Hoy tuve la oportunidad de estar en Hoy Día de Telemundo desde Miami contando cómo mi sueño creció más allá de las fronteras. Hablé de trabajo, perseverancia y también mandé un saludo en quechua para todos mis hermanos y hermanas quechua-hablantes en Perú. Esto se lo dedico a mi gente que nunca dejó que me rinda”, escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 836 mil seguidores.

La inclusión de Pol Deportes responde a una tendencia global en los medios: integrar comunicadores digitales para potenciar la cobertura de eventos masivos y atraer a nuevas generaciones. Su presencia en el Mundial se plantea como un puente entre el periodismo deportivo tradicional y los formatos innovadores que dominan plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde Pol se ha destacado por sus análisis y relatos desde estadios y zonas de hinchas.

Influencer Pol Deportes cubre el partido Real Madrid vs Manchester City. Cortesía

Felicitaciones por su trabajo

Colegas y seguidores no tardaron en felicitarlo, resaltando el valor de representar a jóvenes talentos latinos en la principal cadena hispana de Estados Unidos. “Tremendo salto haz dado, porque no cualquiera llega a Telemundo. Admiro tu habilidad para narrar, expresarte y desenvolverte tan bien a tu corta edad. Mejores cosas están por venir y te auguro un futuro brillante”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Que gusto ver que sigan reconociendo tu talento y esfuerzo. Con tu apoyo y el de tus padres nadie lo parará”.

Telemundo, que posee los derechos de transmisión para la audiencia hispana en Norteamérica, consolida con esta incorporación su estrategia de ofrecer contenido dinámico, cercano y adaptado a los consumos actuales, tanto en televisión como en redes sociales.

