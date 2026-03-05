Elecciones FEF suspendidas: ¿Derechos de Esteban Paz fueron vulnerados?

La jueza Mónica Pazmiño suspende las elecciones de la FEF tras admitir una acción constitucional presentada por Paz

Esteban Paz renunció a su cargo como presidente de Leones FC para inscribirse a las elecciones en la FEF.

Las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), originalmente programadas para este 17 de marzo, han entrado en una fase de incertidumbre legal. La jueza Mónica Flor Pazmiño ordenó la suspensión temporal del proceso electoral tras admitir una acción constitucional de habeas data interpuesta por el dirigente Esteban Paz.

¿Por qué se suspendieron las elecciones de la FEF?

La decisión judicial surge luego de que el tribunal electoral de la FEF no habilitara la candidatura de Esteban Paz, alegando que no alcanzó el número mínimo de firmas de apoyo. Ante esto, la defensa de Paz argumenta:

Falta de transparencia : Negativa en la entrega de información clave sobre el proceso.

: Negativa en la entrega de información clave sobre el proceso. Vulneración de derechos: Irregularidades en el debido proceso, el derecho a la defensa y la participación política.

Esteban Paz (d) se encuentra apelando su inabilitación a ser candidato a la presidencia de la FEF. ARCHIVO / EXPRESO

La magistrada determinó que existen indicios de posibles atropellos legales, citando inconsistencias en el calendario electoral y la proximidad de los comicios, lo que obligó a detener todo movimiento administrativo hasta nuevo aviso.

Próximos pasos: Audiencia clave y notificaciones

La resolución no solo frena el calendario, sino que exige a la FEF notificar de inmediato la suspensión a todos sus clubes y asociaciones afiliadas.

Se ha convocado a una audiencia pública para el próximo miércoles 11 de marzo, donde tanto el equipo legal de Esteban Paz como los representantes de la FEF deberán presentar las pruebas de descargo.

Mónica Pazmiño: Una jueza con historial en el fútbol

El nombre de la magistrada no es ajeno al ecosistema deportivo. En redes sociales se recordó su intervención en septiembre de 2024, cuando dictó una polémica resolución sobre la presunción de quiebra e interdicción de Liga de Quito, limitando la administración de bienes del club albo.

