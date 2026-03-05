Expreso
Dragonas IDV
Dragonas IDV presentó los uniformes que utilizarán en la temporada 2026.Matthew Herrera / Expreso

Dragonas Independiente ponen la mirada en el tricampeonato

El conjunto continúa fortaleciendo su proyecto deportivo y reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol femenino.

Con el objetivo de conseguir el tricampeonato y ser protagonista en la Copa Libertadores, Dragonas Independiente del Valle reforzó su sólida base con jugadoras brasileñas y colombianas.

En la presentación oficial del equipo para esta temporada, se ratificó el compromiso de fortalecimiento de su proyecto deportivo y aporte al desarrollo del fútbol femenino local.

“Esta relación con IDV nos ha permitido pensar en llegar más lejos, no solo ganando el tricampeonato, sino también la Copa Libertadores”, afirmó Diego Quiroga, rector de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Entre los nuevos nombres constan los de las colombianas Fabiana Yantén y Karol Murcia, las brasileñas Alice Tosta, Gabrielle da Silva y María Vitória, así como la estadounidense Esperanza Logan, además de varios refuerzos nacionales.

“Aspiramos a grandes cosas, anhelamos grandes objetivos, pero así mismo tenemos que ir paso a paso, con la mente en las nubes, pero los pies en la tierra”, destacó Gustavo Pineda, entrenador colombiano de Dragonas., quien cumple su tercera temporada.

El evento también sirvió para realizar un homenaje a las seis jugadoras de Dragonas que clasificaron por primera vez al Mundial sub-20: Evelyn Burgos, Fiorela Pico, Mary Guerra, Maite Zambrano, Abigail Villacís y Dayana Morán.

RENOVACIÓN DE LA ALIANZA

Al evento asistieron los principales directivos de Independiente del Valle como Franklin Tello, Michell Deller, Santiago Morales, Andrés Larriva y Roberto Arrollo, quienes llegaron para firmar la renovación de la alianza entre IDV y la USFQ.

Además, estuvieron presentes: María Sol Muñoz, representante de la Conmebol ante la FIFA, y el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.

“Esta alianza con la USFQ no solo fortaleció nuestro proyecto, sino que lo estructuró. “En siete años hemos logrado grandes cosas en lo deportivo y en infraestructura y ha transformado el fútbol femenino en Ecuador”, destacó Tello, presidente de los del Valle.

Dragonas IDV
Varios directivos recibieron homenajes por su apoyo a Dragonas IDV y al fútbol femenino ecuatorianoMatthew Herrera / Extra

