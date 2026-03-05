La experiencia se impone en el ciclismo

Pablo Caicedo, de 40 años, dio el golpe al ganar el Campeonato Nacional Interclubes. Es su propio DT y no piensa en el retiro

El experimentado pedalista Pablo Caicedo y su celebración al cruzar la meta del Campeonato Nacional Interclubes

Con 40 años, Pablo Caicedo, del Team Cine Cable Garra 04, se convirtió en el mejor ciclista del primer Campeonato Nacional Interclubes.

En el evento, organizado por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) y que se desarrolló en la ciudad de Sangolquí, el carchense superó a nombres importantes como los de los experimentados Byron Guamá (RPM), Santiago Montenegro (Team Best PC) o Steven Haro (Team Élite).

Así como a jóvenes valores como Kevin Navas (Team Best PC), Jilmar Imbaquingo (Team C&S Technology) o su compañero David Caicedo.

“Antes de la carrera planificamos con el equipo para estar al frente y aprovechar las oportunidades para ganar. Por suerte, salió todo como esperábamos y pudimos cruzar la meta primero”, resaltó Caicedo sobre los 100 kilómetros que tuvo de recorrido la prueba.

Por detrás de Caicedo, quien marcó un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 21 segundos, se ubicaron Alejandro Pita (Extreme Riders Cayambe) y Anthony Coque (Team Best PC).

ENTRENAMIENTO SILENCIOSO

Tras la salida del Movistar Best PC, el pedalista carchense se propuso volver a pelear en la élite local y lo hizo a través del propio plan de entrenamientos que se asigna día a día.

Una vez que su papá, Pablo La Bruja Caicedo, decidió dejar de entrenar a los jóvenes ciclistas carchenses, el corredor decidió tomar las riendas de su preparación.

“La experiencia de conocerme me lleva a que siga manteniéndome en buena forma, obteniendo buenos resultados y aun peleando con los jóvenes, demostrando que todavía soy capaz y que puedo dar guerra”, enfatizó.

Dentro de su trabajo como entrenador destaca que prepara a cerca de 30 ciclistas, entre jóvenes y profesionales, junto con Mateo López, hermano de Martín López, pedalista del Astana en el World Tour, en la empresa Pro Training Ecuador.

AÚN NO PIENSA EN EL RETIRO

Alejandro Pita, del Extreme Riders Cayambe (i) y Anthony Coque (Team Best PC) completaron el podio del Interclubes

Caicedo, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria, aún mira lejos el retiro, aunque sabe que por la edad que tiene es algo que puede llegar en un momento cercano.

“Mientras exista el respaldo de un equipo como lo es el Cine Cable Garra 04, seguiré haciendo lo que tanto me apasiona”, confesó.

Durante esas dos décadas rodando por las rutas de Ecuador, América y Europa, el carchense ha conseguido importantes logros; sin embargo, el que más destaca es el haberse consagrado como campeón de la montaña de la Vuelta a Costa Rica en 2019.

“También tengo ganadas algunas etapas en Bolivia, donde llevé la camiseta de líder de las metas volantes. Así mismo, fui campeón de la Vuelta a Nariño en Colombia; además, he sido portador del jersey de la combatividad en la Vuelta al Ecuador, entre otros logros”, contó con orgullo.

Entre los objetivos que Caicedo se ha planteado para esta temporada, sobresale el Panamericano de Colombia, que se celebrará a mediados de marzo en Colombia.

Además del Campeonato Nacional, las distintas fechas de la Copa FEC, pero el reto más importante será participar en la Vuelta al Ecuador, que se llevará a cabo en octubre.

