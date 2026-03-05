Árbitros del Clásico del Astillero: quiénes pitarán en el Barcelona SC vs Emelec

La terna arbitral para el partido inmortal está confirmada, con Álex Cajas como el juez central

La Comisión Nacional de Arbitraje confirmó que Álex Cajas será el juez central para el Clásico del Astillero 2026. Este sábado 7 de marzo, el Estadio Monumental recibirá a Barcelona SC y Emelec en un duelo determinante.

El equipo arbitral se completa con Christian Lescano y Mauricio Lozada como asistentes de línea en Guayaquil. Además, el sistema VAR estará bajo la supervisión de Carlos Orbe, garantizando transparencia en las jugadas polémicas. Esta terna busca minimizar errores en un partido de alta tensión, donde cada decisión técnica influye directamente en el resultado final.

La elección de Cajas responde a su destacado rendimiento físico y técnico actual. El referí ha dirigido encuentros complejos en la LigaPro, aunque será la primera vez que lo haga en el denominado partido inmortal del fútbol ecuatoriano.

Alex Cajas (c), árbitro ecuatoriano de 33 años. API

El primer Clásico del Astillero del año se presenta con un Barcelona inestable futbolísticamente, que advierte un prematuro desgaste producto de la doble competencia (LigaPro y Libertadores), ante un Emelec renovado pero con poco tiempo de trabajo.

Precio de las entradas: Barcelona SC vs Emelec

La directiva de Barcelona SC ha oficializado los valores de las entradas para este compromiso. Se ha confirmado que, por motivos de seguridad y disposición de las autoridades, el encuentro se disputará exclusivamente con hinchada local.

Generales: $10

Tribuna: $15

Palcos (Lateral, Bajo y Central): $20

Palco Pilsener: $30

Suite: $25

Puntos de ventas para el Clásico del Astillero en el Monumental

La venta de boletos inició este jueves 5 de marzo en los siguientes puntos:

Boletería Este del Estadio Banco Pichincha.

Puntos autorizados: Pharmacy's, Cruz Azul y Comisariato del Constructor.

Locales de Pollos a la Brasa Barcelona.

