Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos en Ecuador extremar precauciones

Este 5 de marzo, la Embajada alertó a estadounidenses residentes y visitantes en Ecuador de posible "riesgo de violencia"

Representantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Estados Unidos mantuvieron reuniones a inicios de marzo del 2026.

La noche de este jueves 5 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un mensaje de alerta y pidió a sus ciudadanos que residen o se encuentran de visita en el país sudamericano que extremen la precaución por "riesgo de violencia", tras el anuncio de operaciones conjuntas en contra de terroristas.

Por ello, la embajada recordó a los ciudadanos estadounidenses que viven o viajan en Ecuador que deben seguir las recomendaciones de seguridad del Departamento de Estado y mantener precauciones adicionales debido a los riesgos de delincuencia, terrorismo, disturbios y secuestros.

La misión diplomática también aclaró que, hasta el momento, no tiene información sobre amenazas específicas o creíbles contra ciudadanos estadounidenses o intereses de Estados Unidos en Ecuador. Sin embargo, el aviso busca advertir sobre el contexto de seguridad y recomendar medidas preventivas.

El comunicado se emitió además pocos días después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara el 2 de marzo un toque de queda como parte de la segunda fase del plan de seguridad del Gobierno. La embajada instó a los ciudadanos estadounidenses presentes en el país a acatar las disposiciones emitidas por las autoridades ecuatorianas.

Toque de queda en Ecuador: recomendaciones para ciudadanos de Estados Unidos en el país

Según la alerta, el toque de queda estará vigente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro entre el 15 y el 30 de marzo de 2026.

La restricción de movilidad se aplicará diariamente desde las 23:00 hasta las 05:00. Los viajeros que tengan una tarjeta de embarque válida para dirigirse al aeropuerto o regresar desde él estarán exentos de la medida.

Entre las recomendaciones difundidas, la embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses monitorear fuentes oficiales y medios locales para mantenerse informados sobre posibles actualizaciones, así como seguir las comunicaciones del Gobierno ecuatoriano, incluidas las de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Ministerio del Interior.

Además, aconsejó evitar zonas donde se registren operativos de las fuerzas de seguridad y prever una mayor presencia militar y policial en las provincias donde regirá el toque de queda.

También recomendó portar documentos de identificación ante posibles controles, revisar la alerta de viaje del Departamento de Estado, inscribirse en el programa STEP para recibir actualizaciones de seguridad y seguir las cuentas oficiales de la misión diplomática en redes sociales.

