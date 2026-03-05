Petroecuador declara en emergencia a la Refinería de Esmeraldas

La empresa pública anunció la fecha en que varias áreas de la refinería retomarán sus operaciones

La Refinería de Esmeraldas ha sufrido tres incendios en los últimos meses.

Este jueves 5 de marzo, la estatal Petroecuador declaró en situación de emergencia a la Refinería de Esmeraldas y a sus áreas de influencia directa, tras el incendio registrado el pasado 1 de marzo en la Unidad Viscorreductora 1.

Según la empresa pública, esta medida busca agilizar las acciones técnicas y administrativas necesarias para atender los daños ocasionados por el incidente y avanzar en la recuperación de las instalaciones.

(Te puede interesar: Refinería Esmeraldas: 13 unidades están fuera de operación tras incendio, según ARCH)

Con esta declaratoria, la empresa podrá acelerar procesos de contratación relacionados con la reparación de la planta.

Refinería de Esmeraldas: ¿cuándo retomará sus operaciones?

La empresa prevé que la refinería retome sus actividades de forma progresiva a partir del 16 de marzo. En esa primera etapa está previsto el reinicio de las unidades Crudo 2 y Vacío 2.

Mientras continúan los trabajos en la refinería, Petroecuador aseguró que el abastecimiento de combustibles se mantiene garantizado en el territorio nacional.

Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo Leer más

Según la empresa pública, la declaratoria de emergencia se sustenta en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y tendrá una vigencia máxima de 60 días, de acuerdo con lo establecido en la normativa.

Refinería de Esmeraldas: Incendio dejó 13 unidades de proceso afectadas

Un incendio ocurrido el 1 de marzo de 2026 en la Refinería de Esmeraldas dejó 13 unidades de proceso afectadas, según un reporte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El informe detalla que varias áreas del principal complejo refinador del país quedaron fuera de operación, fuera de servicio o en evaluación técnica tras el incidente

Entre las unidades impactadas figuran instalaciones clave para el procesamiento de crudo y la producción de derivados, como Crudo 1, Vacío 1 y 2, las dos viscorreductoras y la unidad FCC, considerada el “corazón” de la refinería.

También están fuera de servicio varias unidades Merox, encargadas de eliminar compuestos de azufre e impurezas en combustibles.

(Lee también: Falla técnica en el puerto generó fila de espera de hasta 9 horas)

Refinería de Esmeraldas: Su capacidad operativa cayó a cero el 2 de marzo

Debido a estas afectaciones, la capacidad operativa de la refinería cayó a cero el 2 de marzo, cuando dejó de procesar crudo. Antes del incendio, la planta operaba al 33,39 % de su capacidad, equivalente a unos 36.726 barriles diarios, frente a una capacidad instalada cercana a los 110.000 barriles por día.

El incidente también reavivó cuestionamientos sobre la estabilidad operativa del complejo, que ha registrado tres incendios en menos de un año.

Expertos advierten que, si los daños requieren reparaciones profundas, el país podría verse obligado a incrementar la importación de combustibles, teniendo en cuenta que la refinería —construida en 1970— presenta limitaciones técnicas y depende de piezas que deben fabricarse específicamente para su mantenimiento.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!