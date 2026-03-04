Venta irregular de gasolina súper en Quito: ¿bajó la producción de combustibles?

Petroecuador raciona los despachos de súper y diésel desde mediados de febrero. La Refinería Esmeraldas dejó de operar

La demora en los despachos de gasolina súper complica la venta de este producto.

La venta de gasolina súper en las estaciones de servicio de Quito empieza a ser irregular. Desde el fin de semana, los usuarios han tenido complicaciones para adquirir este producto debido a demoras en el despacho del derivado desde la Terminal El Beaterio, que opera la empresa pública Petroecuador.

Sandra Medina, usuaria, comentó que acudió el 2 de marzo de 2026 a una gasolinera, ubicada en el sector de El Recreo, para llenar el tanque de su vehículo con súper, pero el despachador le informó que no tenían ese combustible. “Me indicaron que desde la madrugada estaban esperando que llegue el tanquero y no venía aún”.

Ante esta situación, Medina utilizó gasolina extra y aditivo para poder movilizarse. “Espero que en la siguiente tanqueada ya encuentre súper”.

La venta irregular de este producto en Quito responde a que desde el feriado de Carnaval existen restricciones parciales en el despacho de combustibles, en especial gasolina súper y diésel, desde la Terminal de El Beaterio, refiere Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe).

Erazo precisa que inicialmente el recorte en el despacho era cercano al 25 % del volumen requerido por las empresas distribuidoras (que luego entregan el producto a las comercializadora). Pero, ahora se ha reducido entre un 10 % y 15 %, según han referido las empresas.

La medida de reducir los despachos de estos productos se tomó tras la declaratoria de emergencia de Petroecuador de la Terminal Marítima de Esmeraldas del 13 de febrero de 2026, luego de un accidente operativo que afectó estas instalaciones.

La venta de gasolina súper es irregular en Quito

La limitación se siente con mayor fuerza en Quito, que se abastece de derivados desde la terminal de El Beaterio, aunque esta infraestructura también despacha productos para estaciones de servicio del norte de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y parte de Carchi.

Erazo menciona que en varias estaciones se han registrado faltantes temporales de gasolina súper por algunas horas, generando malestar en los consumidores. Esta situación ocurre hasta la llegada de nuevos despachos. “La escasez de súper no se siente con tanta fuerza porque ciertas estaciones tienen en stock el producto. Esperemos que la situación se resuelva pronto”.

Además, la demanda de súper es menor en relación a la extra y ecopaís, que tienen una mayor participación en el mercado de las gasolinas.

Mientras tanto, en el caso de la gasolina extra y diésel no se han reportado inconvenientes en la venta a los consumidores finales, precisa la Camddepe.

Hasta el momento, Petroecuador no ha detallado públicamente las razones de la restricción. Diario EXPRESO consultó el 19 de febrero de 2026 sobre las medidas que se tomarán para garantizar el despacho de combustibles tras la declaratoria de emergencia de la Terminal Esmeraldas y no respondido.

El sector automotor consume un promedio de 3,05 millones de galones de diésel por día. Mientras tanto, el consumo de la súper es de alrededor de 173.761 galones diarios, según datos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

La producción de combustibles en la Refinería Esmeraldas

A la emergencia en la Terminal Marítima Esmeraldas se suma el incendio registrado el 1 de marzo de 2026 en la Refinería Esmeraldas. Este siniestro causó que este complejo industrial, que es el más grande de Ecuador, deje de producir derivados, según reportes de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

En estos informes, la ARCH detalla que la producción de derivados en la Refinería Esmeraldas se encuentra paralizada desde el 2 de marzo de 2026. Tras el incendio registrado el 1 de marzo de 2026, el complejo dejó de procesar crudo, por lo que la elaboración de combustibles cayó a cero.

Así según el reporte del4 de marzo de la ARCH la producción de combustibles en la Refinería Esmeraldas es la siguiente:

Producción de naftas (gasolinas) 0 %

Producción de diésel 0 %

Producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 0 %

En condiciones normales, las naftas sirven de base para la gasolina extra, ecopaís y súper. Sin embargo, con la suspensión del procesamiento de crudo, la producción de estos combustibles ligeros se encuentra detenida.

Lo mismo ocurre con el diésel y otros derivados como el fuel oil y asfalto.

Ante esta situación, Erazo prevé que se requiera aumentar la importación de derivados para cubrir la demanda interna de estos productos que se emplea en varios sectores: automotriz, industrial, eléctrico, naviero y más.

Actualmente, la producción nacional de derivados se realiza solo en las refinerías La Libertad y Shushufindi, que operan 92,16 % y 99,93 % de su capacidad, respectivamente, según reporta la ARCH.

