Petroecuador cerró 2025 con menor producción petrolera y mayor gasto

La producción promedio diaria de Petroecuador fue de 349.167 barriles en 2025. Las inversiones cayeron de forma significativa

Las importaciones de derivados, realizadas en 2025 por Petroecuador, registraron un alza de 16,8 % frente a 2024.

El desempeño de la empresa más grande del país, Petroecuador, mostró en 2025 un desfase entre resultados operativos y ejecución presupuestaria. Mientras la empresa estatal cerró el año con una menor producción, refinación, exportación de crudo y otros, sus costos y gastos se dispararon, según el último Informe Estadístico Mensual de la empresa estatal, publicado el fin de semana.

En este documento, que detalla las cifras de enero a diciembre de 2025, se advierte que Petroecuador registró resultados negativos en siete de ocho procesos operativos: producción de crudo, transporte, exportación, refinación, producción de derivados, demanda de combustibles y exportación de fuel oil y gasóleo.

Los únicos resultados positivos, que no significa que sean favorables para el país, son importación de derivados y la ejecución presupuestaria.

Petroecuador alcanz´ó un promedio de 349.167 barriles diarios en 2025

Así, en producción de crudo la estatal detalla que en 2025 se alcanzó un promedio de 349.167 barriles diarios, lo que implicó -según Petroecuador- una caída del 8,5 % frente a 2024. En ese año, la estatal reportó una producción promedio diaria de 389.976 barriles.

El transporte por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se redujo en el mismo porcentaje, hasta 95,1 millones de barriles, afectado por paralizaciones recurrentes por mantenimientos, tomas clandestinas, deslizamientos, por el avance de la erosión regresiva del rio Coca y otros. Estas interrupciones también incidieron en la exportación de crudo, que descendió un 7 %, y en las cargas a refinerías, que bajaron un 6,3 %.

Los gastos y costos de Petroecuador subieron, la inversión cayó en 2025

En contraste con este desempeño, la ejecución presupuestaria de costos y gastos alcanzó $3.339,7 millones, un aumento del 66,5 % respecto al año anterior ($2.261,3 millones). Mientras tanto, en inversiones sumó $357,3 millones, que equivale a casi la quinta parte de lo reportado en 2024 ($1.948 millones).

Para Oswaldo Erazo, analista petrolero, estos resultados responden, en parte, a la menor producción de esta materia prima por la falta de inversiones, la suspensión del transporte de crudo por afectaciones en los oleoductos, la caída en los precios de exportación del hidrocarburo. “La meta en 2025 era exportar alrededor de 120 millones de barriles, pero solo se logró vender 105,5 millones”.

Aparte, según Erazo, impacta la declinación natural de los campos petroleros de Ecuador, que son maduros; el incremento de las importaciones de combustibles, que superan a las reportadas por la estatal petrolera, porque no constan las realizadas por abastecedoras privadas.

El menor nivel de producción y refinación también presionó el abastecimiento interno de combustibles. Aunque la demanda de combustibles apenas cayó 0,3 %, la producción nacional de derivados disminuyó 7,4 %, lo que obligó a incrementar las importaciones hasta 74,3 millones de barriles, un 16,8 % más que en 2024.

Las importaciones de derivados de 2025 superaron a las de 2024

Las compras de derivados de 2025 superaron incluso a las de 2024, que tuvieron entonces un repunte por la mayor compra de combustibles para la generación de energía térmica, debido a la crisis eléctrica.

Sin embargo, la operación irregular de la Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador de Ecuador, por el sismo de abril, el incendio de mayo y otros mantenimientos, influyó también en que las exportaciones de fuel oil 6 y gasóleo se reduzcan en un 56 %.

“La empresa más importante del país debería tener los recursos para ser operativa y altamente rentable como era antes, pero no es así. Falta mantenimiento en toda la infraestructura”, enfatiza Erazo.

