Alessio Tabacchi: “Sin reproducción, en cuatro años no habría proteína bovina”

En Ecuador existen alrededor de 4,7 millones de cabezas de ganado y se consumen cerca de 800.000 al año

Alessio Tabacchi asumió como el nuevo presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. En entrevista con Diario EXPRESO detalla sus prioridades al frente del gremio.

¿Cuáles son los planes que tiene para trabajar con el gremio ahora que ha sido nombrado presidente?

Nuestra institución tiene 82 años de vida, es privada y sin fines de lucro. Contamos con 300 socios activos, 2.000 socios concurrentes y alrededor de 60 filiales en el país. Los puntales de esta administración, en continuidad con la anterior, son cinco.

¿Cuáles son esos cinco puntos?

El primero y prioritario es la repoblación bovina ecuatoriana, trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gobierno Nacional. El segundo es la calidad, que implica combatir enfermedades, especialmente las reproductivas, como la brucelosis y la fiebre aftosa, para fortalecer la cría. El tercero es la seguridad, coordinando con las autoridades para enfrentar la extorsión y el abigeato. Hemos visto una reducción de estos delitos gracias al apoyo de la Policía, pero debemos mantenernos vigilantes. El cuarto eje es el fortalecimiento gremial. En Ecuador hay alrededor de 300.000 ganaderos; es decir, 300.000 familias viven directamente de esta actividad, que beneficia a cerca de un millón de personas en toda la cadena. Y el último puntal es el cultural: rodeos y cabalgatas forman parte de nuestra identidad y del ADN agrícola del país.

Las prioridades del sector ganadero

¿Qué planteamientos urgentes harán al Gobierno?

Quiero transmitir un mensaje claro: cuando se habla de ganaderos, muchos imaginan a un vaquero a caballo. Pero nosotros somos alimento. El ganadero es igual a carne y leche en la mesa de los ecuatorianos. En el país existen alrededor de 4,7 millones de cabezas de ganado y se consumen cerca de 800.000 al año. Si se detuviera la reproducción por cualquier motivo, en cuatro años nos quedaríamos sin proteína cárnica bovina. Por eso es urgente impulsar la repoblación bovina con incentivos y crédito accesible. El pequeño y mediano productor necesita financiamiento barato y de largo plazo para invertir en tierra, genética y animales. Reitero que los ganaderos formamos parte del 13 % del PIB y somos la base de una cadena productiva estratégica. Necesitamos conciencia y apoyo. No podemos esperar a tener el agua al cuello para aprender a nadar. Los ganaderos somos alimento, y debemos proteger esa seguridad alimentaria para el país.

¿Cómo se puede trabajar en esa repoblación?

Primero, fortaleciendo la sanidad animal y combatiendo enfermedades que afectan la reproducción. Segundo, generando incentivos a través de la banca pública, como BanEcuador, que debe facilitar crédito oportuno. El apoyo financiero es clave para multiplicar el hato ganadero.

Los desafíos del sector ganadero

Con el invierno fuerte en estos días, ¿hay afectaciones para el sector?

El invierno es un desafío, pero no es algo nuevo para el ganadero. Hasta ahora las lluvias han sido controladas. Estamos acostumbrados a enfrentar sequías e inviernos intensos. Con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, creemos que podremos hacer frente a esta temporada.

¿Cómo está el tema de la vacuna contra la aftosa, están al día?

Nos ven como un vaquero a caballo, pero es necesario que nos vean como un sector que provee el alimento. Alessio Tabacchi

No hay ningún problema por allí. Estamos vigilantes, hay una nueva cartera ministerial, se trabajó mucho de la mano con el ministro saliente Danilo Palacios. Conozco que el actual ministerio y la subsecretaría actual están una reingeniería de su cartera y estamos esperando mantener conversaciones con ellos y está para lo cual estamos muy abiertos y seguros que vamos a poder trabajar en equipo. Conocemos de del compromiso que tiene el actual Gobierno para con el agro y la ganadería. Pero es muy importante reiterar que los ganaderos somos alimento.

El contexto

La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en febrero de 2026 escogió a su nuevo presidente, a Alessio Tabacchi, quien tiene la meta de seguir trabajando en el mejoramiento y aumento del ganado. Según el INEC en el 2024, el ganado vacuno registró un decrecimiento del 7,7 % con relación al 2023.

Perfil

Es ingeniero comercial y ganadero de nacimiento, asumió la presidencia de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Es la primera vez que está como líder de los ganaderos, viene de una familia que tradicionalmente trabaja en el sector; su hermano, Francesco, también fue presidente del gremio

