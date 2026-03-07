Por qué el Estado no logra neutralizar a alias Negro Willy: claves del caso

Su reaparición en la lista de los más buscados revive las dudas sobre el fallido proceso de extradición

La reincorporación de alias Negro Willy al programa de Los Más Buscados.

La reincorporación de alias Negro Willy al programa de Los Más Buscados refleja una realidad incómoda para el Estado ecuatoriano: uno de los líderes criminales considerados de alto valor continúa fuera del alcance de la justicia.

Se trata de William Joffre Alcívar Bautista, identificado por las autoridades como el principal cabecilla de Los Tiguerones, una organización vinculada al narcotráfico, la extorsión, los secuestros y los ataques armados. Su caso se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta Ecuador para perseguir a líderes criminales que operan desde el extranjero. Las investigaciones de seguridad señalan que Los Tiguerones forman parte del entramado criminal que disputa territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otras economías ilegales en la Costa ecuatoriana.

Para el experto en seguridad Fernando Rivera, el fenómeno refleja una transformación del crimen organizado en el país. Según Rivera, las bandas criminales ya no funcionan como estructuras locales, sino como redes transnacionales. “Las organizaciones criminales ecuatorianas han pasado de ser pandillas territoriales a estructuras conectadas con economías ilegales globales. Por eso sus líderes pueden dirigir operaciones desde otros países”, explica.

¿Qué ocurrió con alias Negro Willy?

En ese contexto, la captura de cabecillas no necesariamente implica la desarticulación de la organización. Alias Negro Willy fue detenido en 2024 en España junto con su hermano, tras una operación policial que permitió ubicarlo en territorio europeo.

La Audiencia Nacional aprobó inicialmente su extradición a Ecuador. Sin embargo, el proceso quedó condicionado a que el Estado ecuatoriano garantizara su seguridad en prisión, debido a la crisis de violencia que ha golpeado el sistema penitenciario del país.

Según el internacionalista Esteban Santos, el punto crítico del proceso estuvo en esas garantías. “Cuando un país europeo analiza una extradición, evalúa si el detenido podría enfrentar condiciones que vulneren sus derechos humanos. La situación carcelaria en Ecuador se convirtió en un factor clave”.

Al no concretarse las garantías dentro del plazo establecido, la justicia española dispuso su liberación. Desde una mirada jurídica, el doctor en Derecho Constitucional Julio César Cueva cree que alguien movió las fichas. “Creo que alguien tuvo que haber metido mano en algún momento del procedimiento interno, llámese Cancillería, Corte Nacional o incluso SNAI o Ministerio del Interior, para demorar la contestación que tenía que dar el Estado o para hacer una contestación incompleta, de tal manera que se dilate el procedimiento y así lograr que finalmente la justicia española lo tenga que aflojar de todas maneras”.

Para Cueva, el Gobierno debería mostrar los documentos “para ver cómo, cuándo, dónde y a qué hora se contestó. También ver si llegó a tiempo lo requerido y se contestó bien. De lo contrario, debería iniciarse una investigación penal importante por fraude procesal”.

Para analistas de seguridad, la reaparición del cabecilla en la lista de los más buscados no solo tiene un valor simbólico, sino también operativo. El experto en crimen organizado Luis Puente sostiene que el caso evidencia los límites de la estrategia centrada en capturar líderes.

“El crimen organizado funciona por reemplazo. Cuando cae un líder, otro ocupa su lugar. Pero cuando ni siquiera se logra neutralizar a la cabeza, el mensaje que se envía es de debilidad institucional”. Puente también advierte que muchos cabecillas han optado por trasladarse al extranjero para evitar la presión policial dentro de Ecuador.

enfrentaba dos procesos de extradición en España. El primero por asalto armado a TC y el otro por presunta extorsión a un ciudadano.



España frena último intento

La Audiencia Nacional española frenó el último intento de las autoridades ecuatorianas de lograr la entrega de Willian Joffre Alcívar. El proceso se truncó debido a que Ecuador presentó fuera de plazo las garantías solicitadas para asegurar el respeto a la vida y la integridad personal del detenido en las cárceles ecuatorianas.

En una nota verbal remitida el 3 de febrero al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que tuvo acceso la agencia EFE, Ecuador pidió a España un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de extradición por incumplimiento.

El siguiente paso, según los expertos, es enviar las garantías que solicita España. Las autoridades ecuatorianas deben ofrecer las garantías de seguridad debido a las múltiples muertes que ocurren en las cárceles del país.

