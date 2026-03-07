Juanes revela por qué su voz suena más joven en su nuevo álbum JuanesTeban

Expresiones conversó en exclusiva con Juanes en la presentación de JuanesTeban, álbum que explora su dualidad

EXPRESIONES participó en la rueda de prensa virtual de presentación de JuanesTeban, el nuevo álbum de Juanes, en la que medios de Perú, Colombia y Ecuador conversaron con el artista sobre el concepto del proyecto. En el encuentro, el cantante explicó que el disco se construye a partir de la dualidad entre Juanes y Teban, dos facetas de una misma identidad que conviven entre la luz y la oscuridad.

El álbum, que ya está disponible en plataformas digitales, reúne 16 canciones y surge como una búsqueda de “más luz y alegría” después de Vida cotidiana, un trabajo marcado por la introspección de la pandemia.

Juanes describió JuanesTeban como un ‘caleidoscopio’ de emociones y estilos en los que conviven la cumbia, el rock, los ritmos andinos, la sensualidad, el humor y la espiritualidad. Lo cual queda plasmado en su portada

El proyecto fue producido junto al argentino Nico Cotton y grabado en Miami con los músicos de su banda. El artista explicó que buscó una grabación más orgánica, con instrumentos tocados en vivo y amplificadores reales, combinando una estética sonora vintage con elementos contemporáneos.

Entre las canciones destacan Una noche contigo; Muérdeme, junto a Bomba Estéreo; y Madre, dedicada a Alicia, su madre fallecida recientemente.

Sobre esta última, Juanes contó en esta entrevista que inicialmente escribió una versión más lenta y oscura, pero decidió transformarla para evitar que quedara atrapada en la tristeza. Ajustó el ritmo, incorporó percusión y coros y buscó que la canción transmitiera más agradecimiento que dolor.

“Es una canción que nace de una experiencia muy fuerte, pero también desde la celebración de la vida”, explicó.

Además de la música, JuanesTeban incorpora una dimensión visual. El cantante reveló que lleva más de 15 años dibujando y que por primera vez decidió integrar esas obras al universo del disco.

Cada canción tiene una imagen creada por él y forma parte de un archivo personal que supera los 500 dibujos, una extensión gráfica del mismo concepto que atraviesa el álbum: distintas versiones de una misma identidad.

Juanes, con la voz mejor que antes

En la conversación con EXPRESIONES, en la rueda de prensa virtual en la que se dio a conocer JuanesTeban, Juanes contestó preguntas exclusivas realizadas durante el encuentro y las respuestas del cantante colombiano.

Su voz en este disco suena más joven, como en tus primeros álbumes. Se siente la rebeldìa y juventud del rock. ¿Qué pasó ahí?

Creo que tiene que ver con muchas cosas. El canto está muy conectado con tu estado de ánimo, con tu mente, con cómo te sientes y con la calidad de vida que tienes. En este álbum vuelvo a ser Juan Esteban. Por eso tiene sentido que se llame así, porque vuelvo a encontrar mi voz, literal mi voz como cantante y mi voz en la expresión. También tiene que ver con el cuidado. Estudiar canto, trabajar la técnica vocal, entender que tengo que cantar con la respiración y no estar como un loco gritando o de fiesta todo el tiempo. Con los años uno aprende a cuidar el instrumento. En este momento siento que estoy más cerca de la luz que en el disco anterior.

Sus dibujos forman parte del universo visual del álbum. ¿Podrían convertirse en una exposición?

Me encantaría. La verdad es que esto de los dibujos fue algo un poco accidental. Yo llevo muchos años dibujando. Estudié diseño industrial y siempre me ha gustado esa parte artística. Estos que aparecen en el disco son 16, uno por canción, pero tengo más de 500 dibujos guardados. Me encantaría algún día hacer un proyecto con ellos, quizás una exposición o un libro. Cada dibujo es como un mundo diferente.

Seguir haciendo canciones desde el alma

Durante la presentación de JuanesTeban, el cantante colombiano explicó la reflexión personal detrás del concepto del álbum, en que deja claro sus propias contradicciones y etapas de vida. Para Juanes, la dualidad entre su nombre artístico y su nombre real no es un simple recurso narrativo, sino una forma de entender su evolución como músico y como persona.

“En este momento siento que estoy en una versión mejorada de mí mismo. El álbum habla de todas esas personalidades que conviven en uno: la parte alegre, la parte más profunda, la nostalgia, la celebración. Por eso el disco tiene tanta luz, aunque también hay momentos más reflexivos”, explicó.

En el plano musical, el artista también destacó el peso que tiene la cumbia dentro del álbum. Juanes señaló que este ritmo forma parte esencial de su identidad latinoamericana y que su presencia en el disco responde a una búsqueda consciente por reinterpretarlo desde su propio lenguaje musical. “Porque la cumbia es uno de los pocos ritmos que une a toda América Latina. Desde México hasta la Patagonia todos la interpretan a su manera. Siempre me ha fascinado ese ritmo y en este disco hay varias cumbias. Me gusta reinterpretarla desde mi lugar, mezclándola con rock y con otras influencias”, dijo.

La conversación también abordó los desafíos que implica publicar música en una industria que está marcada por el consumo rápido y las tendencias virales de redes sociales como TikTok. Juanes reconoció que ese escenario ha cambiado la manera en que muchas canciones circulan, aunque aclaró que su forma de componer no responde a esa lógica.

“Es complicado porque hoy muchas canciones se quedan solo en un coro viral. Yo no soy capaz de pensar la música así. Hago canciones completas y después trato de usar las redes para compartirlas. He vivido muchas etapas de la música: vinilo, cassette, CD, streaming… y seguramente vendrán más. Yo sigo haciendo mi música como siempre”, afirmó.

A más de dos décadas del lanzamiento de su primer álbum como solista, el cantante aseguró que atraviesa una etapa de claridad creativa que le permite trabajar sin las presiones que marcaban otras fases de su carrera. “Para mí este es el mejor momento de mi carrera y de mi vida. Me siento libre para hacer la música que quiera. Si mañana quiero hacer un disco de metal lo hago, y si quiero hacer cumbia también”.

Y agregó: “Llegar a este punto ha sido un proceso de muchos años, de aprendizajes, de derrotas y de victorias. Ahora simplemente quiero hacer canciones desde el alma”.

