Juanes y cómo afrontó la pérdida de su hermana en coma

Juanes, uno de los músicos colombianos más reconocidos a nivel internacional, compartió detalles sobre los momentos más difíciles de su vida, marcados por la enfermedad de su hermana y por los excesos que enfrentó en el punto más alto de su carrera.

El caso de Luz Cecilia, la hermana de Juanes

El artista recordó el caso de su hermana Luz Cecilia, quien entró en coma tras complicaciones durante el parto a inicios de los años noventa. El hecho transformó a su familia.

“Ese golpe fue el que más me dolió. Cuando mi papá falleció ya era muy adulto, tenía cáncer y era predecible. Pero lo de mi hermana fue demasiado loco porque ella era muy joven, estaba muy saludable. Era nuestra primera nieta, estábamos felices. Yo iba a ser tío, me acuerdo de ese día en casa. Era una celebración familiar”, relató en el pódcast Más que titulares.

El cantante señaló que aquel momento definió su vida personal y profesional. “Cuando entro al cuarto del hospital encuentro la cama tendida y a mi mamá y a mi tía llorando con las luces apagadas. Ahí fue cuando me dijeron que había tenido una emergencia. Eso comenzó una historia familiar totalmente diferente, que moldeó mi vida, a mi familia y mi música, a todos mis hermanos”.

RELACIONADAS Cristian Castro podría presentarse en Quito y Guayaquil en octubre de 2025

Ángela y Pepe Aguilar desatan polémica por comentario hacia los migrantes Leer más

La situación se extendió por 27 años, hasta que finalmente Luz Cecilia falleció en 2019.

“Fueron 27 años, un proceso demasiado lento, difícil y yo con más ganas me aferraba a la música, a mi carrera para superarme. Éramos una familia feliz hasta ese momento”, expresó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!