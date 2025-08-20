Ángela y Pepe Aguilar desatan polémica por comentario hacia los migrantes

Los latinos en Estados Unidos están inconformes con la forma en la que se refirió la cantante sobre el estatus migratorio

La familia Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras sus presentaciones del 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Más allá de la actuación musical, los comentarios de Pepe y Ángela Aguilar sobre la inmigración generaron una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre los migrantes en Los Angeles?

Durante una pausa en el espectáculo, ella señaló: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”. La expresión fue interpretada de diversas maneras y encendió el debate.

Por su parte, Pepe Aguilar declaró: “Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso”. Añadió además: “¿Saben cómo les vamos a dar la vuelta? Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo cada quién desde donde esté. Así es cómo vamos a demostrar que no nada más nos merecemos un lugar en este país, que somos parte de este país”.

Pepe Aguilar tuvo que vender los boletos en un dólar para poder llenar el lugar y no crearle más inseguridades a su retoña Angela.



Disque pa' "apoyar a indocumentados". Entonces ¿Cuál es la indignación? Su discurso Trumpista anti inmigratorio



No entienden los Mexico-Americanos pic.twitter.com/CWCskmbtcO — Didi 🌸 (@coahuilensepol) August 19, 2025

Christian Nodal: ¿quiso demandar a Adela Micha? Leer más

La cantante también afirmó: “Yo sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo”. Sin embargo, el discurso fue fragmentado en su difusión y no todos los seguidores recibieron el mensaje completo.

En redes sociales aparecieron comentarios como: “Ellos desde su burbuja de privilegio”, “La ignorancia es atrevida” o “Con la boca cerrada se ven mejor”. Otros usuarios defendieron a los artistas y señalaron que el video viralizado estaba editado y no mostraba los fragmentos en los que manifestaron apoyo a la comunidad latina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!