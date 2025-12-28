Daniel Kuri: "La Judicatura tiene una forma de encubrimiento con Mario Godoy"

Entrevista | El exdirector disciplinario de la Judicatura en Guayas cuestiona las acciones en el caso del juez Carlos Serrano

Daniel Kuri fue director disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas. Es abogado especializado en Derecho Penal y docente de la Universidad el Río.

Una columna de opinión y unos audios destaparon un nuevo caso de presunta corrupción judicial, vinculado a presiones del exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano. Aunque Gaibor renunció, los señalamientos ahora apuntan al presidente del organismo, Mario Godoy.

RELACIONADAS Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

En entrevista con EXPRESO, el exdirector disciplinario de la Judicatura en Guayas y docente universitario Daniel Kuri explica cuál debió ser el procedimiento adecuado en este caso y señala las responsabilidades de los distintos actores involucrados. Aunque no descarta la necesidad de reformas internas para recuperar la confianza en la justicia, también plantea la importancia de recibir apoyo desde el extranjero.

Alexandra Villacís asumió funciones como presidenta subrogante del Consejo de la Judicatura, tras recibir la acción de personal que la habilita para reemplazar a Mario Godoy entre el 26 y el 28 de diciembre. 👉 https://t.co/P2Sc2YGnI1 pic.twitter.com/ZUukmVENz9 — Diario Expreso (@Expresoec) December 27, 2025

El juez Carlos Serrano también debe ser investigado

- Usted fue director disciplinario de la Judicatura. ¿Cómo debió proceder la institución ante un caso de presunta presión a un juez, como el que involucra a Carlos Serrano?

La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024 Leer más

El juez Serrano debió acudir de inmediato a la Fiscalía para que se realice la investigación correspondiente. Desgraciadamente, eso no ocurrió. Lo que pasó fue algo extraño y lento: el caso salió a la luz a través de un artículo de prensa y, posteriormente, aparecieron los audios. Todo esto genera en la ciudadanía la percepción de que no existe objetividad en el tratamiento de este caso y de que, más bien, podría convertirse en uno de esos procesos que terminan en la nada. El juez también debió presentar la denuncia dentro de la propia Judicatura por vulneración a la independencia judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial sanciona este tipo de conductas.

- ¿Y en el caso de la Judicatura? El juez Serrano informó sobre la necesidad de retomar su seguridad para continuar con sus funciones.

La Judicatura no tiene control sobre la Policía ni sobre la seguridad. Una amenaza no significa que necesariamente vaya a concretarse. Es una posibilidad, pero muchas veces las amenazas están dirigidas más a amedrentar, a causar miedo. Es decir, pudo haber una amenaza sin que exista un nivel grave de riesgo.

- Sin embargo, pese a la denuncia pública contra el exdirector Henry Gaibor, la Judicatura se limitó a aceptar su renuncia. ¿Debió ser más contundente la respuesta del Pleno?

Se le debió abrir un sumario para investigar exactamente qué fue lo que sucedió y no dejar simplemente que renuncie. Tenían que haberlo separado del cargo. Es un puesto de libre remoción. Pedirle la renuncia es casi como decirle: “No ha sido tan grave lo que hiciste, así que te dejamos ir de manera voluntaria”. Eso no debería ser así. Se convierte en una alcahuetería. Si una persona actuó mal, se deben tomar todas las acciones para sacarla inmediatamente.

El Pleno del Consejo de la Judicatura. Foto: Cortesía X Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEC)

Lo vocales del Consejo de la Judicatura encubren a Mario Godoy

- ¿Los vocales son cómplices del blindaje a Henry Gaibor y a Mario Godoy?

No necesariamente, pero sí hay una forma de encubrimiento. Es como decir: “Dejemos pasar, agachemos la cabeza y que pase la ola”. Es una pasividad frente a una situación que requiere mucha más acción. Ya tuvimos casos como Metástasis, Purga y Plaga, donde vimos cómo los tentáculos del narcotráfico ingresaron a la Judicatura. Con esa experiencia, lo que se espera es un cambio, no seguir haciendo exactamente lo mismo.

RELACIONADAS ADN asegura en la Asamblea el camino más largo para interpelar a Mario Godoy

- ¿La responsabilidad alcanza a Mario Godoy, como presidente de la Judicatura?

En el audio consta que el exdirector dijo que alguien por encima de él quería enviar el mensaje. Hay que investigar si ese mensaje vino o no de Godoy. Si vino de él, Godoy es inmediatamente responsable. Si no vino de él y se estaba utilizando su nombre, Godoy debió actuar con mayor firmeza y no limitarse a esperar una renuncia. No es responsable por haber nombrado o mantenido necesariamente a una persona.

- Por el bien de la institucionalidad de la Judicatura y para enviar un mensaje a la ciudadanía, ¿Godoy debería apartarse del cargo?

Sí, pero dar un paso al costado no implica renunciar. Puede pedir una licencia para aclarar la situación y defenderse, no desde una posición de poder, sino como cualquier ciudadano. Pero la pregunta es: ¿por qué esperar tanto para aclararlo?, ¿por qué mantener todo en las sombras?, ¿por qué preparar todo? Eso es justamente lo que genera mayor desconfianza.

​

Hay expectativas sobre la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea

- ¿La Corte Nacional de Justicia, como ente nominador de la Presidencia de la Judicatura, debería asumir alguna responsabilidad?

Sí, debería existir algún tipo de pronunciamiento. Sin embargo, hay que recordar que debe haber independencia judicial, tanto interna como externa. Si bien Godoy fue propuesto desde la Corte Nacional, eso no significa que la Corte deba tener incidencia directa. El presidente Daniel Noboa no puede pedir su renuncia, tampoco la Asamblea Nacional. Para eso existen mecanismos como el juicio político.

- ¿Por qué es importante una verdadera fiscalización de la Asamblea en este caso?

Principalmente porque la Asamblea Nacional es la competente. Además, si el Gobierno tiene como política luchar contra el narcotráfico, no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación, sino que debe actuar de manera proactiva.

Trámite. Veloz aseguró que la RC busca que Godoy sea enjuiciado. Foto: Flickr Asamblea Nacional

El caso de Carlos Serrano es un mal ejemplo para los jueces

- Mientras este nuevo escándalo sacude a la Judicatura, el sistema de justicia sigue en crisis. ¿Por dónde se debe empezar para salir de este círculo vicioso?

El concurso de fiscal repite ‘errores’ del proceso para el Consejo de la Judicatura Leer más

Urgentemente necesitamos asesoría internacional, similar a la comisión que existió en Guatemala, para combatir estos esquemas de corrupción e impunidad que se repiten constantemente en el país. Sin ese apoyo, por más cambios profundos que se hagan, siempre se va a encontrar la manera de corromperlos.

- Se habla de un blindaje a Gaibor y Godoy. ¿Qué mensaje envía esto a los funcionarios judiciales que también podrían sufrir presiones o conocer irregularidades?

No solo cabe un sumario disciplinario contra Gaibor, que atentó contra la independencia judicial, sino también contra el propio juez Serrano, quien en su momento no puso en conocimiento de las autoridades disciplinarias este intento de interferencia. Serrano pidió la renuncia y no se la aceptaron y, en medio de eso, aparecen los audios. Es un mal ejemplo para los jueces, porque pueden creer que esa es la única forma de que se atiendan sus pedidos.

- ¿El saneamiento de la justicia pasa por cambiar la forma de designación de los vocales de la Judicatura a través del CPCCS o va más allá?

Soy partidario de que el CPCCS no debería existir. Debe cambiarse completamente el sistema de designación de los vocales. Pero también hay que preguntarse si el sistema de justicia debe seguir supeditado a un órgano administrativo y disciplinario. La parte administrativa podría manejarse desde la Corte Nacional y reformar el sistema disciplinario para que no se utilice como palanca o amenaza política.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!